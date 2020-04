Ancheta epidemiologica la Primaria Sibiu, dupa ce un angajat a fost confirmat cu COVID-19

LIVE

"In ceea ce priveste situatia de la Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al Municipiului Sibiu, precizam faptul ca a fost confirmata pozitiv in urma testarii SARS CoV-2 o persoana angajata. Aceasta a fost internata la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu, fiind sub monitorizare si tratament specific.S-a demarat o ancheta epidemiologica, in urma careia persoanele cu care aceasta a intrat in contact, sapte la numar, au fost izolate la domiciliu si testate. In urma testarii toate cele sapte persoane cu care femeia a intrat in contact au primit rezultat negativ", a precizat Andreea Stefan.Potrivit sursei citate, Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al Municipiului Sibiu isi desfasoara activitatea normal."In ceea ce priveste numarul de persoane confirmate pozitiv in urma testarii SARS CoV-2, in judetul Sibiu sunt 182 de persoane confirmate pozitiv. Pana la data curenta au fost declarate vindecate si externate 36 de persoane, iar 15 persoane au decedat, din randul celor confirmate pozitiv", se arata intr-o informare de marti a Prefecturii.