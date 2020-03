Ancheta epidemiologica la Spitalul Universitar: 2 pacienti confirmati cu coronavirus, 16 cadre medicale izolate

Ziare.

com

"E un caz confirmat, un pacient care avea si alte comorbiditati, facea dializa, prezenta dificultati de respiratie. E ancheta epideomologica acum pentru a identifica toate cadrele medicale cu care acesta a avut contact si persoanele din centrul de dializa", a declarat Nelu Tataru, secretar de stat in Ministerul Sanatatii, pentru B1 TV.Ulterior, a aparut un al doilea pacient infectat, contact al celui dintai, transmite Digi 24.Cei doi pacienti, ambii barbati, se afla pe dializa, potrivit Antena 3. Ambii au venit de la o clinica particulara unde faceau dializa. Potrivit sursei citate, in cazul celui de-al doilea pacient au fost luate din primul moment masurile de protectie.Primul barbat, care venise luni de la o clinica particulara cu pneumonie, mai statea in salon cu alti doi pacienti cu probleme respiratorii si a fost testat abia vineri.Unul dintre cei doi pacienti a fost trimis la Victor Babes, iar al doilea va fi trimis la Matei Bals.In urma acestor evolutii, 16 cadre medicale sunt izolate.