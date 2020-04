Ancheta in cazul unui barbat infectat cu COVID-19. A mers de doua ori la spital sa fie internat, dar l-au trimis acasa

Probleme cu protocolul medical

Prefectul a cerut sesizarea procurorilor

Barbatul a mers de doua ori la spital si a fost trimis acasa. Abia a treia oara a fost testat si diagnosticat pozitiv. De asemenea, externarea pacientului si transportarea acestuia la Iasi nu s-au facut in conditii corespunzatoare. Potrivit unor surse locale, barbatul a fost pus pe o targa si scos afara, in maieu si acoperit cu o patura, pana a fost preluat de autospeciala ISU Neamt.Ministerul Public anunta ca s-a deschis o ancheta pentru savarsirea infractiunii de "zadarnicirea combaterii bolilor"."Obiectul sesizarii se refera la faptul ca, in zilele de 18 si 20 martie 2020, un barbat din municipiul Piatra Neamt, in varsta de 45 de ani, s-a prezentat la Unitatea de Primiri Urgente din cadrul Spitalului Judetean de Urgente Piatra Neamt, acuzand simptome specifice persoanelor infectate cu virusul COVID 19 fara se dispune testarea.De asemenea, se cerceteaza si daca au fost respectate protocoalele privind transportul si transferul intre unitatile medicale a persoanelor infectate cu virusul COVID 19, in conditiile in care, dupa diagnosticare, pacientul a fost transferat la un spital din municipiul Iasi," precizeaza anchetatorii.Prefectul judetului Neamt, George Lazar, a cerut pe 25 martie celor de la DSP si IPJ Neamt sa verifice cazul acestui pacient pentru care nu au fost respectate protocoalele spitalicesti.", se arata in documentul semnat de prefectul George Lazar.I.S.