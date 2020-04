Ancheta la DSP Dolj dupa ce a fost avizat un biocid interzis: Sute de scari de bloc au fost deja dezinfectate asa

Ziare.

com

"Aldezin", substanta folosita de autoritatile locale din Craiova pentru dezinfectia blocurilor, a trotuarelor si strazilor din oras, a fost avizata de specialistii din cadrul Directiei de Sanatate Publica Dolj. Aproximativ 500 de scari de bloc au fost dezinfectate saptamana trecuta in Craiova.In 3 aprilie, in urma unui control la firma de salubritate din oras care facea dezinfectia, inspectorii din cadrul DSP Dolj au constatat ca substanta era interzisa in spatiile locuite, asa ca au amendat societatea si au oprit actiunea de dezinfectie.Duminica, 5 aprilie, reprezentantii Directiei de Sanatate Publica Dolj au anuntat ca a fost inceputa o ancheta interna privind modul in care "s-a raspuns la solicitarea de consultanta" a societatii de salubritate din Craiova."In data 24.03.2020, SC Salubritate Craiova SRL a solicitat consultanta la DSP Dolj cu privire la utilizarea unui biocid pentru actiunea de dezinfectie a scarilor de bloc si dezinfectie exterioara a strazilor sau trotuarelor. Personalul de specialitate care a analizat solicitarea a incadrat produsul biocid in alta categorie decat cea in care este clasificat in Registrul National de Evidenta a Produselor Biocide.Respectivul produs nu are indicatie pentru dezinfectia spatiilor locuibile si nici pentru dezinfectie exterioara a strazilor sau trotuarelor, ci este pentru uz veterinar. Avizul a fost eliberat, in mod eronat, in data de 25.03.2020. (...)In urma sesizarii adresate de Primaria Craiova Institutiei Prefectului Dolj, DSP Dolj a demarat o ancheta interna privind modul in care s-a raspuns la solicitarea de consultanta a societatii SC Salubritate Craiova SRL", anunta reprezentantii DSP DoljPotrivit reprezentantilor Directiei de Sanatate Publica Dolj, daca vor fi gasiti vinovati, angajatii institutiei care au avizat substanta pentru a fi folosita la dezinfectia scarilor de bloc, risca sa fie sanctionati cu avertisment si chiar desfacerea contractului de munca.Peste 4 mii de scari de bloc ar fi trebuit dezinfectate in Craiova pentru a impiedica raspandirea imbolnavirilor cu COVID-19.