Ancheta la spitalul din Targu Jiu: Un medic a operat un pacient suspect de COVID -19, fara echipament de protectie

Parchetul de pe langa Judecatoria Targu Jiu a transmis vineri, un comunicat de presa prin care anunta ca pe data de 27 martie, organele de urmarire penala din cadrul IPJ Gorj - Serviciul de investigatii criminale s-au sesizat din oficiu cu privire la savarsirea infractiunii de neluarea masurilor legale de sanatate si securitate in munca, in urma unui articol aparut in mass-media in care un medic din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Targu Jiu sustinea ca a efectuat o interventie chirurgicala unui pacient suspect de infectie cu Covid-19, fara a avea un echipament de protectie corespunzator."De asemenea, in publicatia jurnalistilor existau si fotografii cu combinezonul purtat de medic pe durata interventiei chirurgicale, aspecte care atesta ca echipamentele puse la dispozitia cadrelor medicale de catre unitatea spitaliceasca nu ofera protectie impotriva agentilor biologici", se arata in comunicat.Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Targu-Jiu au inregistrat cauza pe data de 27 martie si au dispus inceperea urmaririi penale in rem.Este vorba de o postare pe Facebook, realizata de medicul chirurg Valentin Neagu. Acesta a relatat cosmarul trait in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Targu Jiu. Medicul a facut eforturi extroardinare impreuna cu alti colegi pentru a amenaja o sala de operatii cu tot ce este necesar special pentru pacientii care se prezinta la spital cu o urgenta si, in acelasi timp, au simptome specifice infectarii cu coronavirus.Medicii au gandit tot traseul bolnavului, astfel incat, in cazul unei confirmari a infectiei cu COVID-19, sa nu reprezinte un pericol pentru ceilalti pacienti si personalul medic."Ieri seara a sosit primul pacient suspect de contaminare cu virus, aflat in izolare la domiciliu, cu fiica venita din strainatate, prezentand o urgenta chirurgicala.Ne intrebam cu totii daca familiile noastre, prietenii nostri, oamenii dragi vor mai fi in siguranta in acest spital. Noi ne-am facut datoria pana la capat (in dezastruoasele conditii impuse), nu am pasat bolnavul altcuiva, nu am fugit acasa pentru ca terminasem programul. Inca o data, a suta, mia oara, parerea noastra nu a contat in ochii celor care decid politic problemele medicale," scria medicul pe Facebook.