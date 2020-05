Ancheta la Spitalul Judetean Timisoara, dupa ce un cercetator a anuntat ca si-a administrat un "vaccin" impotriva COVID-19

Ziare.

com

Managerul Spitalului Judetean Timisoara, Raul Patrascu, a declarat pentru News.ro ca institutia pe care o conduce va face o ancheta, alaturi de Universitatea de Medicina si Farmacie din Timisoara, fata de cercetatorul Virgil Paunescu, seful Institutului Oncogen."Demaram maine (sambata - n.red.) o ancheta interna cu privire la cele declarate de domnul profesor Virgil Paunescu. Ancheta nu are scopul de a-l discredita pe acesta, dimpotriva. Vom verifica cele spuse de domnul profesor si proiectul derulat avand in vedere contextul epidemiologic actual si consideram ca anumite abordari trebuie facute riguros.Cand se fac declaratii nu putem mentiona ca este vorba de un vaccin, cu atat mai mult cu cat cu certitudine nu exista un vaccin. Vom declara care sunt pasii, daca si-a administrat, ce si-a administrat, daca exista documente. Riscul este ca toata aceasta cercetare sa fie declarata nula. Ne-am bucura ca acesti primi pasi sa fie facuti la Timisoara, dar nu in felul acesta", a declarat Raul Patrascu.Potrivit sursei citate, in Romania, doar Institutul Cantacuzino din Capitala ar putea dezvolta un posibil vaccin, acesta avand grad de biosecuritate 4, fata de Institutul Oncogen care are doar grad de biosecuritate 2."Vom verifica ce si-a administrat domnul profesor Paunescu pentru ca este un prototip experimental si nu un vaccin. Acesta nu poate fi administrat altcuiva. Vom verifica in ce conditii si l-a administrat, daca s-au respectat procedurile etice. Am discutat cu dansul, dupa declaratiile din spatiul public. Noi nu am fost notificati. I-am spus ca va exista o ancheta. Ne-a spus ca si-a administrat doua doze in luna aprilie. Trebuie sa existe documente oficiale. (...) Pentru un cercetator nu pedeapsa administrativa ar fi cea care ar conta, ci pierderea credibilitatii experimentale. Tot progresul ar fi declarat nul. Asta ar fi cel mai mare insucces", a declarat Raul Patrascu.Ancheta va fi facuta de Spitalul Judetean de Urgenta Timisoara si Universtatea de Medicina si Farmacie din Timisoara.Directorul Institutului Oncogen din Timisoara, medicul Virgil Paunescu, a anuntat pe o pagina de socializare ca a dezvoltat un prototip de vaccin impotriva COVID-19 pe care si l-a si administrat."Am decis sa-mi administrez eu primul vaccinul dezvoltat la Oncogen, sa fiu eu primul voluntar. Ca urmare pe data de 14 Aprilie m-am vaccinat cu prima doza, iar in data de 28 Aprilie mi-am administrat a doua doza de vaccin", a anuntat Paunescu, care se plange de lipsa finantarii pentru cercetarea sa.