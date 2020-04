Ancheta la Targu Jiu. O femeie acuza medicii din spital ca nu i-au ingrijit tatal, iar acesta a murit de COVID-19

LIVE

Ziare.

com

Femeia spune ca tatal ei a fost dus in stare grava la unitatea medicala, iar timp de 24 de ore nu ar fi fost luata nicio masura pentru stabilizarea starii sale de sanatate, acesta fiind izolat intr-un salon al spitalului. De asemenea, femeia sustine ca tatal ei a fost infectat cu coronavirus in spital.Astfel, Parchetul de pe langa Judecatoria Targu Jiu a anuntat, vineri, printr-un comunicat de presa, ca pe data de 10 aprilie, o femeie a solicitat tragerea la raspundere penala a personalului medical din cadrul Spitalului de Urgenta Targu Jiu cu privire la savarsirea infractiunilor de ucidere din culpa si zadarnicirea combaterii bolilor.Femeia spune in plangerea adresata procurorilor ca personalul medical din cadrul Spitalului de Urgenta Targu Jiu nu a acordat asistenta medicala corespunzatoare tatalui sau, care a fost declarat decedat la data de 7 aprilie si confirmat, ulterior decesului, cu virusul SARS-CoV 2."De asemenea, persona vatamata a aratat ca au existat grave deficiente in acordarea asistentei medicale, acesta fiind transportat in stare foarte grava de catre un echipaj SMURD la spital, iar, timp de 24 ore, nu a fost luata nicio masura pentru stabilizarea starii de sanatate, cadrele medicale rezumandu-se doar la izolarea acestuia intr-un salon din cadrul spitalului", se arata in comunicat.Femeia a mai spus procurorilor ca la momentul internarii nu exista nicio suspiciune cu privire la infestarea tatalui sau cu virusul SARS-CoV 2, desi ulterior s-a confirmat prezenta acestui virus, sustinand ca infectarea s-a produs in mediul intraspitalicesc.Cauza a fost inregistrata la data de 10 aprilie, la Parchetul de pe langa Judecatoria Targu-Jiu, cercetarile fiind efectuate in rem de catre IPJ - Gorj - Serviciul Investigatii Criminale, sub supravegherea unui procuror din cadrul acestei unitati de parchet.Vezi si Inca 17 decese de coronavirus in Romania. Bilantul ajunge la 265 de morti