Mii de angajati din sistemul medical din Spania au coronavirus

LIVE

Ziare.

com

Ca si in alte tari lovite puternic de virus, asistentele medicale, medicii si alti angajati din sanatate din Spania s-au plans ca nu primesc suficiente kit-uri de protectie, arata Reuters. "Avem niste date care nu ne plac (...), precum faptul ca avem 3.910 angajati din domeniul sanitar care sunt afectati", a spus Fernando Simon, directorul Centrului de Alerte Sanitare.Numarul de cazuri de coronavirus inregistrate in Spania a crescut la 33.089, de la 28.572 cazuri cate erau duminica. Aceasta inseamna ca angajatii din domeniul sanatatii reprezinta aproape 12% din total.Ministerul Sanatatii din Spania a anuntat ca numarul deceselor a ajuns la 2.182, crescand cu 462 de decese fata de luni.Citeste si Spania trece de pragul de 2.000 de morti de COVID-19. Vicepremierul Carmen Calvo, in spital cu infectie respiratorie A.G.