Angajatorii italieni se adapteaza noii normalitati: Toalete cu "semafoare" si dispozitive care vibreaza cand se apropie cineva

Intr-o companie din regiunea Umbria care produce frigidere pentru baruri, restaurante si supermarketuri mai lucreaza acum 200 de oameni. Inainte de pandemie erau 800 de angajati.Conducerea companiei a gasit solutii pentru ca angajatii ramasi sa respecte distantarea sociala, iar la toalete a fost instalat un sistem de avertizare luminos. Astfel, un angajat care intra la toaleta apasa un buton pentru a se aprinde o lumina care va avertiza o alta persoana care vrea sa intre la toaleta ca este cineva in interior, arata Daily Mail. Astfel de solutii ii ajuta pe angajatori sa isi pastreze in siguranta personalul.De asemenea, tot pentru siguranta angajatilor a mai fost instalat un sistem. Oamenii isi instaleaza o aplicatie pe telefon si isi pun in buzunare un dispozitiv. Cand angajatii se apropie prea mult unul de altul, dispozitivul incepe sa vibreze."Suntem siguri ca nu este un dispozitiv pentru a ne spiona. Este doar unul pentru a pastra distanta de siguranta", a spus Simone Mela, angajat al companiei. "Daca o sa apara un caz pozitiv, este mult mai usor de urmarit cu cine a intrat in contact. Ne simtim in siguranta", a continuat Simone Mela.In plus, temperatura angajatilor este verificata la intrarea si la iesirea din fabrica.A.G.