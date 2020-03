Animalele salbatice invadeaza strazile oraselor in care oamenii s-au izolat din cauza coronavirusului (Video)

Sursa foto: taylorswifh.tumblr.com

LIVE

Ziare.

com

Spre exemplu, pe strazile orasului Nara din Japonia au iesit caprioare care traiesc, in mod normal, intr-un parc natural fondat inca din 1880, la poalele muntelui Wakakusa. Pana nu demult, acolo turistii se ingramadeau sa hraneasca animalele cu biscuiti si alte bunatati. Dar odata cu pandemia, numarul turistilor a scazut drastic. Asa ca, pana la urma, caprioarele au inceput sa colinde strazile pustii ale orasului, in cautare de hrana, transmite boredpanda.com. Si televiziunile locale din Japonia au prezentat imagini cu caprioarele intrate in oras in cautare de hrana.Si in Thailanda se intampla la fel. Pe strazile unui oras numit Lopburi, in care oamenii traiesc mai mult in izolare, au navalit sute de maimute infometate.Va ganditi, poate, ca asa ceva nu se intampla decat in Asia? Ei bine, nu e tocmai adevarat.In Italia - a doua cea mai afectata tara de coronavirus din lume, dupa China - oamenii au filmat mistreti care au navalit pe strazile unui oras italian, cu tot cu pui.Si tot in Italia, pe strazi, printre case, au aparut animale domestice de care stapanii nu mai pot avea grija si care par in cautare de hrana. Printre animalele fotografiate de localnici se numara un cal, dar si mai multe oi.