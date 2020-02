Anisie: Avem aproximativ 80 de copii si cadre didactice in carantina, la domiciliu

Ziare.

Printre acestia se numara un grup de copii care au revenit duminica seara din Italia, dintr-o excursie coordonata de un profesor din judetul Alba."La acest moment, avem aproximativ 80 de copii si cadre didactice in carantina la domiciliu, pentru ca s-au intors fie din Italia, fie din alte state. (...) Duminica seara s-au intors din Italia cadre didactice si elevi care fusesera in excursie si s-au luat toate masurile necesare ca acestia sa se intoarca acasa cu bine si sa stea in carantina 14 zile, asa cum a recomandat Ministerul Sanatatii", a declarat ministrul Educatiei, marti seara, la Realitatea Plus.Monica Anisie a spus ca excursia a fost coordonata de o profesoara din judetul Alba, iar aceasta i-a precizat ca elevii "sunt bine". Anisie a adaugat ca ceilalti membri ai familiilor celor aflati in carantina sunt liberi sa iasa din casa."Am solicitat inspectoratelor scolare pentru fiecare deplasare sa anunte Ministerul Educatiei. (...) In noaptea de sambata spre duminica, la ora 12 noaptea, eu vorbeam in Italia pentru ca erau copiii cu reprezentantii nostri acolo, erau copii la Venetia si m-a preocupat faptul ca trebuie sa ajunga cat mai repede in tara, sa vad starea lor de sanatate", a relatat ministrul Educatiei."Orice situatie pe care o identificam la nivelul unitatilor de invatamant o vom comunica imediat la Ministerul Sanatatii", a afirmat ministrul.Intrebata cum este asigurat procesul educational copiilor aflati in carantina, ministrul a afirmat ca acestia pot lua lectiile de a colegi si pot discuta telefonic cu profesorii."Cred ca este mai important pentru ei in acest moment sa fie in mediul familial, sa nu intre in contact cu alti copii pana la momentul in care avem o certitudine ca sunt sanatosi si ca pot merge la scoala", a spus Monica Anisie.Monica Anisie a precizat ca marti o delegatie a operatorilor din turism s-a prezentat la minister pentru a o intreba de ce a interzis excursiile, vizita fiind facuta in contextul in care numeroase cadre didactice au anulat excursii programate pentru saptamana "Scoala Altfel". In acest context, ea a precizat ca nu este vorba despre o interdictie, ci despre o recomandare."Dumnealor erau foarte ingrijorati pentru faptul ca parintii le solicita sa le dea banii inapoi. Le-am spus ca eu nu-i pot ajuta cu nimic in sensul acesta", a afirmat Anisie.Ea a cerut inspectoratelor scolare din teritoriu sa faca centralizari in ceea ce priveste excursiile la care participa elevii.