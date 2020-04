ANPC a inchis si amendat mai multe centre pentru cazarea si hrana persoanelor aflate in carantina

nerespectarea conditiilor de depozitare a alimentelor;

folosirea de materii prime cu durata valabilitatii depasita sau care nu erau insotite de eticheta de produs de unde sa rezulte principlalele elemente de identificare si caracterizare;

schimbarea starii termice a produselor;

in spatiile de pregatire a preparatelor culinare se utilizau ustensile depreciate, iar conditiile igienice erau necorespunzatoare, respectiv paviment depreciat, pereti cu urme de grasime, hote murdare cu urme de grasime ars

folosirea de materii prime pentru prepararea hranei, cu data durabilitatii minimale/data limita de consum depasita sau care nu erau insotite de eticheta de produs de unde sa rezulte principalele elemente de identificare si caracterizare;

nerespectarea conditiilor de pastrare impuse de producator pentru anumite materii prime, respectiv produse din carne care ar trebui pastrate la temperaturi de refrigerare, acestea fiind congelate.

Ziare.

com

"ANPC continua seria de actiuni de control, la nivelul intregii tari, pentru a verifica modul in care comerciantii indeplinesc prevederile ordonantelor militare adoptate pana in acest moment, menite sa previna raspandirea noului coronavirus COVID-19, precum si felul in care respecta drepturile consumatorilor", se mentioneaza in comunicat.Astfel, sub coordonarea presedintelui ANPC, Eduardt Cozminschi, si a directorului general, Paul Anghel, echipele Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Dolj au efectuat, pe 28 aprilie 2020, verificari la unitatile din Craiova care asigura servicii de cazare si catering pentru persoanele aflate in carantina.In urma actiunilor desfasurate la societatile comerciale SC Flormang Com SRL, SC Lorpal SRL (Casa Zamfirescu) si SC MBI Travel SRL, s-au constatat numeroase abateri la blocurile alimentare:a.De asemenea, in urma verificarii spatiilor de cazare apartinand societatii SC Flormang Com SRL, s-a constatat nerespectarea conditiilor de igiena (lenjerie, saltele si perne patate, neigienizate; lipsa curateniei in camere).Potrivit ANPC, in urma controalelor efectuate, agentii economici au fost sanctionati contraventional cu amenzi in valoare de 48.000 lei dispunandu-se, totodata, si aplicarea masurii complementare de inchiderea unitatilor respective pe o perioada de pana la sase luni.De asemenea, ANPC s-a autosesizat in urma unei postari aparute pe o retea de socializare privind calitatea hranei distribuite unor persoane aflate in carantina, in judetul Teleorman, iar in urma verificarilor realizate de comisarii CJPC Teleorman la SC Nutrelo Group SA din Turnu Magurele, operatorul economic la care se aflau cazate persoanele carantinate si care pregatea si hrana pentru acestea, in restaurantul propriu, s-au constatat urmatoarele abateri:Astfel, operatorul economic a fost sanctionat contraventional cu amenda in valoare de 20.000 lei, fiind retrase din consumul uman produsele alimentare gasite in neregula.Potrivit sursei citate, ANPC va continua campania de verificari si in perioada urmatoare, pentru a se asigura ca sanatatea si viata consumatorilor nu sunt puse in pericol in zonele de comercializare, precum si ca drepturile consumatorilor sunt respectate cu strictete, acestea reprezentand prioritatea activitatii institutiei.