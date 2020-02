Antibioticele nu previn si nu trateaza coronavirusul. Luati doar medicamente prescrise de medic!

0 800 800 358

In acest context, specialistii in sanatate publica reiau apelurile la calm catre populatie si cer ca oamenii sa nu se automedicheze, ci sa consulte medicul in cazul in care au simptome.Totodata, pentru informatii despre coronavirus, a fost pusa la dispozitie o linie verde telefonica. Cei care au intrebari despre coronavirus pot apela numarulLa fel ca, in cazul altor boli respiratorii, infectia cu 2019-nCoV poate provoca simptome usoare, inclusiv secretii nazale, dureri in gat, tuse si febra. Poate fi mai severa la unele persoane si poate duce la pneumonie sau dificultati de respiratie. Mai rar, boala poate fi fatala.Persoanele in varsta si persoanele cu afectiuni medicale preexistente (cum ar fi diabetul si bolile de inima) par a fi mai vulnerabile la imbolnavirea severa cu virusul.Potrivit Ministerului Sanatatii si Organizatiei Mondiale a Sanatatii, momentan, nu exista cercetari stiintifice care evidentiaza ca folosirea medicamentelor antivirale, poate preveni infectarea cu noul coronavirus (Covid-19)., decat in cazul in care se constata si o infectie bacteriana.. Aceste vaccinuri, cum ar fi vaccinul pneumococic si vaccinul pentru Haemophilus influenza tip B (Hib), nu asigura protectie impotriva noului coronavirus.Virusul este atat de nou si de diferit de celelalte, incat necesita un vaccin propriu. Cercetatorii incearca sa realizeze un vaccin impotriva virsului 2019-nCov, cu sprijinul OMS.Insa OMS recomanda populatiei vaccinarea impotriva bolilor respiratorii, pentru protejarea sanatatii.