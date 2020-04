Antreprenor: Exista oferte de echipamente de protectie si aparate medicale, dar statul roman nu face nimic ca sa le aduca in tara

LIVE

Diaconescu nu mai lucreaza in distributia de medicamente din Romania din 2010, dar consiliaza firme similare din Europa de Vest.Astfel, el transmite ca primeste in mod pasiv oferte de echipamente de protectie si aparate medicale precum ventilatoare, care pot fi aduse rapid in tara, insa nu reuseste sa dea de o persoana care are autoritatea sa si plaseze comanda."Va scriu deoarece am obosit dupa atatea incercari de a gasi acea persoana / acele persoane in a caror Fisa a Postului sa fie specificata responsabilitatea de a "REZOLVA" situatii de urgenta pe care sistemul de sanatate din Romania trebuie sa le treaca rapid si cu bine.(...) desi nu mai lucrez in distributia de medicamente din Romania din 2010, dar consiliez firme similare din Europa de Vest,, direct pe aeroportul Otopeni, cu avion dedicat daca se semneaza contract cu plata pe baza de Garantie Bancara, dupa livrarea si certificarea stocului ca fiind conform cu standardele ofertate: zero risc, rapiditate maxima, PROBLEMA REZOLVATA", explica antreprenorul intr-o scrisoare prezentata de Ziarul Financiar Insa Vivian Diaconescu subliniaza si care e problema:"Dificultatea consta in faptul ca trebuie comandata o cantitate suficient de mare incat livrarea cu avion dedicat sa faca sens, dar asta ar insemna ca putem avea tot ce ne trebuie in maximum 3 zile.Doar ca...... pare ca cei platiti din taxele si impozitele noastre, angajati ca sa ne poarte de grija noua, dar si colegilor lor din sectiile de terapie intensiva sau de pe ambulantele pentru urgente, majoritatea lor par ca asteapta ca virusul sa se inactiveze din proprie initiativa, din plictiseala.Din ce constat, nu exista un minim de transparenta privind crearea si popularizarea unui canal de comunicare cu echipa care este responsabila cu achizitia de stocuri medicale urgente: un numar de telefon, un site,...ceva", atrage el atentia in document.Totodata, antreprenorul spune ca "este foarte probabil ca acei oameni, sufocati de presiunea timpului si volumul de cereri imperative, sa nu reuseasca sa identifice rapid si eficient ofertele reale, competitive. Si, paradoxal,".In plus, Diaconescu sustine ca poate aduce si materii prime necesare producerii la scara industriala de echipamente de protectie nu doar pentru nevoile romanilor, ci si pentru restul tarilor vecine.In fine, el a si dat un exemplu de o "situatie absurda" care a existat in Romania, in aceste zile:"(...) firma SANOFI, cea care produce PLAQUENIL (medicamentul atat de mediatizat deoarece reduce inflamatia plamanilor pacientilor in stare grava)Daca aceasta situatie nu aduce a incompetenta sau mai rau, neglijenta criminala, atunci ce sugereaza aceasta situatie?", se mai arata in document.