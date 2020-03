Aparat performant de analiza a testelor pentru COVID-19, adus la Iasi cu bani stransi din donatii

LIVE

Aparatul a ajuns in cursul dupa-amiezii de luni la Spitalul de Boli Infectioase, fiind donat de catre asociatia Casa Share din Iasi.Managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, medicul Carmen Dorobat, a afirmat ca este "fantastic" ceea ce se intampla, motivand ca unitatea ieseana primeste peste 200 de teste pe zi din toata Moldova si reuseste cu greu sa faca fata volumului mare de munca."Este fantastic ce am primit azi (luni - n.r.). Vorbim de sute de teste care ajung la noi din toata Moldova, iar un astfel de aparat performant ne ajuta foarte mult. Noi facem 50 pe zi, dar primim 200 de teste de peste tot. Sunt prioritati, intai facem testele pentru cadrele medicale.Acest aparat extrage automat o anumita portiune din analizele trimise la noi si inlocuieste procedura manuala. E ca si cum vrei sa faci un ness si nu mai folosesti lingurita, ci il amesteci automat. E vorba si de calitate, dar si de timp", a afirmat managerul Spitalului de Boli Infectioase, Carmen Dorobat.La randul sau, Bogdan Tanasa, fondatorul asociatiei Casa Share, a spus ca aparatul va fi montat luni seara, iar de marti va fi functional si va procesa"Sunt fericit, sunt foarte emotionat. Cu acest aparat se pot face mai multe teste. A fost greu, am facut presiuni sa-l aducem cat mai repede. Le multumesc celor care au donat. Noi toti putem face ceva, pentru ca pe noi ne salvam. Trebuie sa protejam medicii si sa facem cat mai multe teste. Luptam, nu ne dam batuti in lupta cu virusul", a declarat Bogdan Tanase.Aparatul a costat 55.000 de euro, iar banii au fost stransi intr-un timp record din donatii.Sambata, Bogdan Tanasa afirma ca a cumparat din Coreea de Sud un aparat de analiza a testelor Covid-19, care a ajuns deja la Bucuresti, dar ca nu-l poate aduce imediat la Iasi, din cauza birocratiei."Aparatul respectiv face 450 de teste pe zi. Am rugat furnizorul sa ne puna primii la livrare pe lista si l-au trimis repede! Dupa tot acest zbucium aparatul de testare a ajuns la Bucuresti si nu putem sa-l aducem la Iasi ca vamesii si DHL nu lucreaza in weekend. CUM????!!!! Cum ma?? Noi acusi dam ortul popii ca nu stim cine ne infecteaza si voi, in STARE de URGENTA, nu sunteti in stare sa puneti cativa vamesi sa lucreze in weekend pentru echipamente sanitare care ne sunt vitale si sa-i obligati pe astia cu DHL-ul sa aiba si ei program special pentru Urgente??", a scris Bogdan Tanasa pe Facebook.Contactat de News.ro, fondatorul asociatiei Casa Share, Bogdan Tanasa, a spus ca la cateva minute dupa ce a scris pe Facebook a fost contactat de prefectul judetului Iasi, Marian Grigoras, care i-a promis ca va rezolva situatia.