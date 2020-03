Aparatatele DSV pentru gripa porcina ar putea merge si pentru depistarea COVID-19

Ziare.

com

Directorul DSV Prahova, George Stratulat, a declarat pentru MEDIAFAX ca aparatul RT-PCR folosit in laboratorul directiei pentru depistarea gripei porcine africane si a gripei porcine clasice ar putea fi modificat sa identifice si noul coronavirus."Noi lucram, suntem acreditati. Aparatele acestea au fost create pentru oameni, dar adaptate pentru noi.. Noi suntem aproape gata. Dar trebuie oamenii, medici, instruiti in biologie moleculara", a declarat Stratulat.La randul sau, prefectul judetului Prahova, Cristian Ionescu, a declarat ca acest aparat nu a fost folosit pana acum pentru depistarea CODIV-19 intrucat a fost nevoie de mai multe avize."Fiecare trebuie sa obtina de la superiorul sau un acord. Am facut demersurile de saptamana trecuta, am primit acceptul sa facem un protocol. Lipsesc kiturile, dar vin saptamana aceasta prin DSP", a declarat Ionescu.Potrivit acestuia, daca sunt primite toate avizele, de vineri, acest aparat ar putea fi folosit in lupta cu coronavirusul. Acum, probele care sunt recoltate sunt trimise la Institutul Matei Bals.