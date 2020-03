Apel din partea VeDemJust: Doneaza si tu pentru vizierele printate 3D si atat de necesare medicilor!

"Avem nevoie de sustinerea voastra"

Ziare.

com

"In lupta impotriva COVID-19 personalul medical are nevoie de echipament special de protectie. O componenta a acestuia este viziera. Pentru ca vizierele nu se mai gasesc in comert, o echipa de voluntari din tara au reusit sa formeze o retea de producatori dotati cu imprimante 3D care le pot produce rapid - www.viziere.ro . Deja au fost ajutati 3000 de medici si asistente medicale", se arata intr-un comunicat postat pe site-ul VeDemJust Conform sursei citate, ""."Pentru a facilita procurarea plasticului de tip petg asociatia VeDemJust - Voci pentru Democratie si Justitie - a decis sa preia coordonarea centrului ce se ocupa de spitalele din Cluj, Alba si Bihor. Materialele necesare sunt pe sfarsite. Deja au aparut speculanti care vand medicilor aceste viziere la preturi de 4-5 ori mai mari.Avem mare nevoie de donatii pentru a cumpara rapid materia prima de oriunde din tara. In acest momentNoi vom dona aceste viziere medicilor din cele trei judete. Toate centrele si asociatiile din tara care au nevoie de ajutor banesc pentru procurarea vizierelor pot fi gasite aici AICI ", mai arata sursa citata.VeDem Just face un apel la toti cetatenii:Sustinerea poate fi acordata fie prindin partea companiilor/ firmelor, pentru care se propune un model de contract, "pe care il vom semna personal sau prin corespondenta", fie prinin conturile precizate pe site, fie prin, accesand un link de asemenea postat pe site-ul VeDem Just.C.B.