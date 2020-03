Apel dupa carantinarea Sucevei: Pe bolnavii cronici si cu cancer ii condamnati la moarte!

Ziare.

Totodata, Federatia Asociatiilor Bolnavilor de Cancer solicita sa fie luate masuri ca pacientii cu afectiuni oncologice sa poata primi in continuare tratamentul necesar, aratand ca pentru acestia riscul de deces este triplu, in contextul pandemiei de COVID-19.Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice din Romania trage un semnal de alarma cu privire la pacientii cronici din Suceava, in special a celor care au nevoie de tratament perfuzabil, pe care il faceau de obicei la spital, sub supraveghere medicala. Acest lucru nu mai este posibil in acest moment, unii dintre ei avand chiar medicii pozitivi si aflandu-se in izolare in acest moment."De exemplu, un pacient cu boala Fabry are nevoie de o perfuzie cu substitutie enzimatica la fiecare 14 zile, perfuzie ce dureaza pana la 5 ore, in functie de starea pacientului, iar in Romania acest tratament se efectueaza doar in spitalele acreditate pentru aceasta procedura. In lipsa tratamentului, un pacient cu boala Fabry poate ajunge la accident vascular cerebral, infarct sau dializa", se arata intr-un comunicat de presa transmis, marti, de Coalitie.COPAC solicita autoritatilor permiterea unei exceptii de la regula si administrarea tratamentului la domiciliu pentru ca pacientii cu boli rare sau cronice sa aiba continuitate in schema terapeutica fara a fi expusi riscului de infectare cu noul coronavirus.Totodata, pentru zonele aflate in carantina, cum este Suceava, este nevoie de o linie verde, unde pot suna pacientii care au nevoie de ajutor, ei neputand sa se deplaseze pentru a-si procura tratamentele necesare."Trebuie gasite urgent solutii pentru spitalele de unde pacientii cronici isi luau tratamentul si acum unitatile medicale sunt in izolare sau carantina. Solicitam autoritatilor sa ia cat mai urgent aceste masuri, ele fiind vitale pentru pacientii cronici din zonele de carantina si mentinerea lor in afara pericolului", a declarat Radu Ganescu, presedintele COPAC.La randul sau, Federatia Asociatiilor Bolnavilor de Cancer afirma ca pentru pacientii oncologici, in plina pandemie, riscul de a muri e triplu."Pe pacientii care astazi au nevoie de tratament si diagnostic rapid, ii condamna la moarte sigura sistemul de sanatate din Romania, batranul campion al deceselor evitable, al infectiilor intraspitalicesti, al mortalitatii materne ridicate, al finantarii celei mai mici din PIB. Abia acum se va vedea faptul ca sistemul de sanatate, la randul sau, e neoplazic, in stadiu terminal, si mai nou, are ca patologie asociata COVID -19", afirma FABC.Reprezentantii Federatiei spun ca studii recente arata ca pacientii oncologici infectati cu coronavirus au un risc de 3,5 ori mai mare de a necesita internare pe sectia de terapie intensiva, ventilatie mecanica si deces, comparativ cu pacientii fara cancer."Este principalul motiv pentru care trebuie sa-i protejam si sa nu-i lasam fara acces la tratamenul de care au nevoie, oricare ar fi el: chimioterapie, radioterapie, imunoterapie sau chirurgie. Cu toate acestea, marea majoritate a pacientilor oncologici au fost externati peste noapte, trimisi acasa, la sute de kilometri, sa astepte. Pacientii diagnosticati in stadii avansate ale bolii necesita in regim de urgenta prescrierea si initierea tratamentului", mai arata sursa citata.Potrivit FABC, sistemul de sanatate lasa fara tratament sau diagnostic cert in aceasta perioada foarte multi pacienti, din varii motive, iar unitatile spitalicesti nu sunt pregatite sa asigure protectia minima necesara nici medicilor, nici pacientilor oncologici care fie sunt internati, fie trebuie sa isi continue tratamentul in spital."O retea de servicii paliative si tratament la domiciu, bine pusa la punct si finantata corect, ar fi facut diferenta zilele acestea. Din pacate, la acest capitol, Romania este din nou codasa abordand un buget minim acestor tipuri de servicii", mai arata reprezentantii federatiei.Ca urmare, FABC solicita implementarea unor solutii tehnice ca pacientii oncologici sa poata incepe sau continua tratamentul salvator in cel mai scurt timp posibil, ca spitalele sa asigure un parcurs distinct - un culoar verde pentru pacientii care vin la tratament - testare, sali amenajate special pentru pacientii oncologici si alti pacienti cronici -, sa implementeze un sistem de programare online."Solicitam crearea unui circuit separat pentru pacientul cu cancer infectat cu coronavirus, deoarece acesta poate deveni usor un focar de infectie pentru ceilalti pacienti aflati la terapie sau pentru personalul medical. In cazul in care pacientii oncologici trebuie sa ramana la domiciliu, solicitam implementarea unui sistem care sa permita consultatiile la distanta si monitorizarea efectelor adverse", arata FABC, cerand de asemenea ca tratamentul sa poata fi ridicat de o alta persoana in numele bolnavului, sa fie administrat la domiciliul pacientului si sa poata fi cumparat din judetul de resedinta.