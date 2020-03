Apel pentru sange! Medicii cer donatorilor sa mearga la centrele de transfuzii, care au fost uitate in pandemie

LIVE

Ziare.

com

O situatie grava se inregistreaza la Centrul Regional de Transfuzii Sanguine din Constanta, unde numarul donatorilor a scazut cu 50%-60%.Directorul centrului, Alina Mirela Dobrota, precizeaza ca trendul este in continua scadere."Astazi (joi - n.red.) (...) s-au prezentat undeva pana in 15 persoane, pentru a dona sange, in marea lor majoritate fiind persoane care au cunostinte sau rude internate in spital, deci pacienti care necesita tratament transfuzional. (...) avand in vedere faptul ca deja in cele doua saptamani anterioare numarul persoanelor care s-au prezentat sa doneze a scazut cu aproximativ 50-60%, iar in aceasta saptamana nu s-au recoltat zilnic decat undeva in medie la 20-25 de pungi de sange, am mers in aceasta saptamana pe ceea ce era deja existent in stoc din activitatile anterioare.Estimam ca disponibilul se va reduce in saptamana viitoare, motiv pentru care sunt necesare masuri de reducere a riscului de a ajunge in situatia de a nu putea asigura spitalelor necesarul transfuzional", a declarat Mirela Dobrota pentru Info Sud Est Totodata, medicul face apel la oamenii sanatosi sa se prezinte la centru si sa doneze sange. Alina Mirela Dobrota le recomanda oamenilor sa se programeze telefonic sau prin aplicatie, astfel incat sa nu fie prea multe persoane in interior in acelasi timp."Rugamintea noastra catre cei sanatosi, cu disponibilitate de a se deplasa de acasa la centrul de transfuzii, este sa ia in considerare posibilitatea de a veni sa doneze sange folosind in principal cele doua mijloace de programare pe care le avem, respectiv fie telefonic, fie prin aplicatia Donorium, ce se poate descarca pe telefon, astfel incat sa reducem riscul de a avea un numar mai mare de persoane simultan in institutie", a mai transmis Dobrota.Si Centrul de Transfuzie Sanguina Bucuresti a facut un apel in acest sens, la inceputul saptamanii."Avem nevoie de voi, din pacate, exista bolnavi care au nevoie de sange indiferent de contextul epidemiologic in care ne aflam! Daca sunteti sanatosi, nu ati calatorit intr-o tara cu infectie cu virusul Corona, daca nu ati venit in contact cu o persoana care a calatorit intr-o tara afectata de acest virus, va rugam sa veniti la centrul de transfuzie si noi suntem pregatiti sa va primim astfel incat sa nu existe niciun risc pentru voi", se arata intr-o postare pe pagina de Facebook a centrului.