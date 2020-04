Apelul UNICEF pentru romani: Raspanditi spiritul Pastelui, nu virusul!

Ziare.

com

UNICEF in Romania si Organizatia Mondiala a Sanatatii transmit cele mai calde urari tuturor celor care sarbatoresc Pastele.Spiritul comunitatii, simbol central al Pastelui, capata valente noi in acest an. Traim vremuri fara precedent, in care gesturi fizice semne ale pacii si respectului, ca strangerea unei maini sau intalnirile unui numar mare de persoane, ne expun riscului de a ne infecta cu COVID-19. Prin urmare, in acest an, spiritul Pastelui presupune si un simt al solidaritatii si responsabilitatii de a ne proteja pe noi si pe ceilalti de COVID-19.Apelul nostru catre toate familiile din Romania este:Mai mult ca oricand ne putem folosi de tehnologia moderna pentru a ne conecta cu rudele si prietenii care locuiesc atat departe, cat si aproape: distanta fizica nu inseamna izolare sociala. Sa pastram legatura sarbatorind Pastele in moduri noi si inovatoare.Masurile de distantare fizica ne protejeaza pe noi, pe cei dragi si intreaga comunitate. Ii protejeaza in mod special pe cei mai vulnerabili: persoane varstnice, persoane cu afectiuni medicale preexistente, persoane fara adapost si persoane marginalizate.Respectarea recomandarilor de distantare fizica ii protejeaza si pe cei care lucreaza in sistemul sanitar, care, cu mult curaj, neobositi, zi si noapte, au luptat impotriva pandemiei inca de la primele cazuri semnalate.Noi trebuie sa stam acasa pentru ca ei sa poata merge la munca, sanatosi, pentru a-i ingriji pe cei bolnavi.UNICEF in Romania face apel la toti cetatenii acestei tari sa joace in continuare un rol esential in lupta contra pandemiei de coronavirus, ramanand acasa.Secretarul General al ONU, Antonio Gutierrez, ne reaminteste ca in aceasta perioada a sarbatorilor crestine, cat si a altor sarbatori religioase, sa "transmitem ganduri speciale personalului medical care lupta eroic in prima linie impotriva acestui virus teribil si tuturor celor care lucreaza pentru ca localitatile in care traim sa continue sa functioneze, sa ni-i amintim pe cei mai vulnerabili dintre cei vulnerabili, sa ne reinnoim credinta unul in celalalt si sa ne regasim puterea in binele de care dam dovada in aceste vremuri tulburi, intrucat comunitatile de diferite confesiuni religioase si traditii se unesc in spiritul solidaritatii. Impreuna putem si vom infrange acest virus, prin cooperare, solidaritate si credinta in umanitatea noastra comuna."