Aproape 1.000 de romani sunt infectati cu COVID-19 peste hotare. A crescut si numarul celor care au murit

Cele mai multe cazuri sunt in Italia, unde marti erau depistati pozitiv 633 de romani, fiind o crestere de 211 cazuri fata de ziua precedenta. In Spania sunt bolnavi 196 de romani, 59 in Marea Britanie, 26 in Franta, 14 in Germania, 3 in Austria, 3 in Belgia, 2 in SUA, 2 in Indonezia, 2 in Namibia si cate unul in Argentina, Tunisia, Irlanda, Luxemburg si Suedia.De la inceputul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) si pana la acest moment, au murit 62 de cetateni romani aflati in strainatate: 14 in Italia, 15 in Franta, 19 in Marea Britanie, 7 in Spania, 3 in Germania, 2 in Belgia, unul in Suedia si unul in Elvetia.Fata de raportul de ieri este inregistrat un deces in plus, in Belgia.Dintre cetatenii romani confirmati cu noul coronavirus, 11 au fost declarati vindecati: 7 in Franta, 2 in Indonezia, unul in Luxemburg si unul in Tunisia.Romania a depasit pragul de 9.000 de cazuri de COVID-19 si se apropie de 500 de decese. Mai exact, in acest moment avem 9.242 cazuri confirmate la noi in tara si 482 de persoane au murit din cauza coronavirusului.La nivel mondial sunt peste 2,4 milioane de cazuri iar numarul deceselor a trecut de 171.000. In SUA au fost inregistrate un sfert din numarul imbolnavirilor si al deceselor din intreaga lume.La nivel european, Spania inregistreaza cele mai multe imbolnaviri, iar Italia cele mai multe decese. Germania este pe locul 5 in lume in ce priveste numarul de cazuri, iar Franta a depasit luni pragul de 20.000 de morti