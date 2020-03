Aproape 300.000 de cetateni comunitari ar putea fi blocati in afara UE, din cauza pandemiei

LIVE

Ziare.

com

Serviciul diplomatic al UE a pus deoparte multe din activitatile sale obisnuite, intrucat epicentrul noului focar de coronavirus s-a mutat pe continentul european, pentru a se concentra asupra repatrierii cetatenilor blocati in afara granitelor UE.Aproximativ 100.000 de cetateni ai UE sunt inregistrati ca fiind in strainatate, dar numarul lor real este mult mai mare, a declarat vineri Borrell pentru DPA si alte canale media."S-ar putea sa fie mai aproape de 300.000", a spus el, mentionand ca 100.000 de turisti europeni se afla in prezent doar in Asia de Sud-Est.Eforturile de repatriere a persoanelor respective sunt afectate grav de restrictiile la calatoriile aeriene in Europa, in cadrul masurilor vizand limitarea propagarii virusului potential mortal, a subliniat Borrell, adaugand ca zborurile de repatriere finantate de UE nu pot fi decat o parte a solutiei.In acelasi timp, activitatea diplomatica privind conflictele din Siria si Libia, precum si eforturile UE de a mentine pe linia de plutire acordul nuclear cu Iranul au trecut pe un plan secund, a recunoscut Borrell."Aceste crize au fost printre prioritati pe ordinea de zi pana acum zece zile", a spus seful diplomatiei europene, subliniind ca, la ora actuala, cea mai mare parte a timpului "este dedicata eforturilor de coordonare pentru a face fata contracararii raspandirii pe scara larga a acestui virus".O reuniune a ministrilor de Externe din UE este prevazuta pentru luni prin videoconferinta, ceea ce inseamna ca nicio decizie oficiala nu poate fi luata deocamdata.Cu toate acestea, ministrii vor analiza eforturile destinate rezolvarii impasului migrator cu Turcia si vizand desfasurarea unei misiuni navale a UE in Mediterana pentru a supraveghea mentinerea embargoului ONU asupra armelor in Libia, a indicat Borrell.Dar discutiile se vor concentra pe eforturile de repatriere a cetatenilor europeni, a subliniat el.Deja, inca de joi, 19 decembrie, presedintele Comisiei Europene, Ursula vor der Layen a anuntat ca se lucreaza la repatrierea a 100.000 de cetateni comunitari blocati de pandemie in afara UE si care si-au exprimat intentia de a reveni.