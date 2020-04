Aproape 300 de angajati MAI sunt infectati cu COVID-19, mii sunt in izolare. Vela, acuzat ca ascunde adevarul

Ziare.

"Ministerul Afacerilor Interne a tinut ascuns numarul de angajati care sunt infectati cu noul coronavirus, desi majoritatea dintre politisti au fost in linia intai, iar riscul de infectare era iminent", au transmis sindicalistii. Acestia considera ca, la fel ca personalul medical, politistii ar trebui sa primeasca spor de risc."Inca de la inceputul pandemiei, Ministerul Afacerilor Interne a tinut ascuns numarul de angajati care sunt infectati cu noul coronavirus, desi majoritatea dintre politisti au fost in linia intai, iar riscul de infectare era iminent", a transmis, marti seara, Sindicatul Europol, care a precizat ca a transmis o solicitare MAI pentru a afla numrul de angajati infectati.Potrivit datelor primite de la MAI, Sindicatul Europol anunta ca 3.196 angajati ai MAI sunt in autoizolare/carantina, iar 1963 au iesit pana acum din izolare sau carantina."Numarul total de angajati M.A.I. spitalizati este de 161. Numarul celor care au fost externati este de 64. Numarul total de angajati din cadrul M.A.I. confirmati cu virusul COVID-19 este de 264", a transmis Sindicatul Europol.Sindicalistii afirma ca si politistiiar fi trebuit sa beneficieze de stimulent de risc."Asa cum pentru cadrele medicale din prima linie, prin ordonanta de urgenta, s-a acordat stimulent de risc, si angajatii MAI aflati in prima linie trebuiau sa beneficieze in aceeasi masura de acest stimulent. Iar cifrele cu angajatii MAI infectati/carantinati sau izolati arata in mod clar ca riscurile la care sunt supusi acestia in exercitarea atributiilor de serviciu sunt incomensurabile. Numarul angajatilor MAI infectati cu SARS-CoV- 2 aflati in prima linie creste simtitor de la o zi la alta din cauza misiunilor specifice pe care acestia le desfasoara, fie in strada sau la frontierele tarii", au mai transmis sindicalistii.