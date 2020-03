Aproape 300 de cazuri noi de COVID-19 in Romania. 36 de pacienti sunt in stare grava

LIVE

Ziare.

com

La ATI, in acest moment, sunt internati 62 de pacienti, dintre care 36 in stare grava. Starea de sanatate a celorlalti pacienti este deocamdata stationara.Pana acum,Dintre persoanele confirmate pozitiv,(81 la Bucuresti, 55 la Timis, 20 la Iasi, 16 la Caras-Severin, 11 la Constanta, 10 la Prahova, 7 la Dolj, 5 la Brasov, 4 la Cluj, 4 la Galati, 2 la Bihor, 1 la Braila, 1 la Mures, 1 la Neamt, 1 la Alba, 1 Arges).Pe teritoriul Romaniei, in. Altesi se afla sub monitorizare medicala.Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucratePana la data de 30 martie 2020, au fost raportate 359.102 de cazuri in UE / SEE, Regatul Unit, Monaco, San Marino, Elvetia, Andora. Cele mai multe cazuri au fost inregistrate in Italia, Franta, Germania, Spania si Regatul Unit.In prezent, Romania se afla in scenariul 4 al pandemiei, dupa ce autoritatile au anuntat luni seara depasirea a 2.000 de cazuri.Dupa intrarea in scenariul 4 spitalele se vor ocupa doar de cazurile grave, restul celor infectati vor fi tratati acasa sau in spatii speciale de carantina.De asemenea, ministrul Marcel Vela a anuntat, luni seara, carantinarea orasului Suceava si a unor comune de langa . Comunele carantinate odata cu Suceava sunt: Adancata, Salcia, Ipotesti, Bosanci, Moara, Scheia, Patrauti si Mitocul Dragomirnei.A.G.