Aproape 300 de milioane de elevi din lume nu se duc la scoala din cauza epidemiei de coronavirus

, cel mai important focar european, care a depasit miercuri pragurile de 100 de morti si de 3.000 de imbolnaviri, a inchis toate scolile si universitatile incepand de joi si pana la 15 martie.Trei prime decese au fost anuntate in Irak si in Elvetia.In, al doilea focar de contaminari dupa China (6.088 de cazuri, 35 de decese), vacanta a fost prelungita cu trei saptamani in scoli si crese.a decretat o izolare a tuturor persoanelor care vin din China si Coreea de Sud, iarinterzice intrarea in tara a strainilor care au fost recent in Coreea de Sud.In total 36 de tari au impus deja o interdictie totala de intrare pe teritoriul lor a unor pesoane care vin din Coreea de Sud, potrivit Ministerului sud-coreean de Externe. Iar alte 22 au luat masuri de carantina.Tokyo a anuntat de asemenea amanarea unei vizite a presedintelui chinez Xi Jinping prevazuta in primavara.In, unde autoritatile au semnalat inca 15 decese (107 morti in total si 2.922 de imbolnaviri), institutiile scolare au fost inchise pe o perioada de o luna, evenimentele culturale si sportive au fost suspendate, iar orele de munca au fost reduse in administratii.a anuntat joi ca scolile primare de la New Delhi urmeaza sa fie inchise pana la 31 martie.Din cauza epidemiei, cel putin 13 tari au fost nevoite sa-si inchida scolile, o masura care afecteaza peste 290 de milioane de elevi in lume, potrivit UNESCO, care evoca un "numar fara precedent".Organizatia ONU pentru Educatie si Cultura aminteste ca, in urma cu doua saptamani, China, unde a aparut virusul in decembrie, era unica tara care inchidea scoli.Bazilica Nasterii de la Betleem, in Cisiordania ocupata, locul de nastere al lui Isus in traditia crestina, se inchide ca masura de precautie, in urma unor cazuri suspecte de contaminare cu coronavirus in acest sector.Epidemia afecteaza de-acum toate continentele - mai putin Antarctica - si perturba viata cotidiana intr-un numar tot mai mare de tari.In cateva saptamani, mastile, gelurile dezinfectante, manusile sau combinezoanele de protectie au dvenit marfuri rare in multe tari.In Coreea de Sud, premierul a anuntat ca exportul de masti urmeaza sa fie interzis incepand de vineri si ca personalul medical si lucratorii in domeniul dezinfectarii urmeaza sa fie prioritari.Rusia si Germania au interzis miercuri exportul de material medical de protectie. Franta, care a rechizitionat stocurile si productia de masti, vrea acum sa limiteze la 3 euro pretul a 100 de mililitri de gel hidroalcoolic, care a crescut vertiginos.In Australia, hartia igienica este de-acum rationalizata in anumite supermarketuri, in urma unui puseu al unor clienti panicati. Un tabloid local se amuza publicand joi un supliment special detasabil de opt pagini albe destinat cititorilor sai care ar fi ramas fara.China a trecut pragul de 3.000 de morti, dupa inregistrarea altor 31 de decese. Iar in prezent se teme de contaminari ale unor persoane venite din strainatate. Shanghaiul a anuntat joi ca un student chinez s-a intors contaminat din Iran.Atat carantina la care orasul Wuhan si provincia in care se afla, Hubei - epicentul epidemiei - sunt supuse de la sfarsitul lui ianuarie, cat si limitarea calatoriilor in tara par sa dea roade: numarul deceselor se afla in scadere in ultimele saptamani, iar peste 50.000 de persoane s-au vindecat.Reversul medaliei - masurile drastice de izolare paralizeaza economia gigantului asiatic si ameninta, prin ricoseu, cresterea economica mondiala.O victima colaterala a virusului, compania aeriana britanica Flybe a anuntat ca-si inceteaza activitatea "imediat", afectata de o scadere brutala a traficului aerian in lume. Plasata in redresare judiciara, compania are aproximativ 2.000 de salariati.In total, companiile aeriene mondiale ar putea inregistra pierderi de venituri de pana la 113 miliarde de dolari, o criza "aproape fara precedent", a apreciat joi Asociatia Internationala a Transportului Aerian (IATA).In Statele Unite - unde s-au inregistrat 11 morti -, California a declarat starea de urgenta, iar un vas de croaziera - Grand Princess - a fost tinut in larg, dupa descoperirea a 20 de cazuri suspecte intre cei aproximativ 2.500 de pasageri si membri ai echipajului.Pachebotul apartine aceleiasi companii ca Diamond Princess, nava care a ramas in largul Japoniei luna trecuta, la bordul caruia au avut loc 700 de contaminari, dintre care sase mortale.Congresul a acceptat sa deblocheze un buget de peste opt miliarde de dolari in vederea "indiguirii" epidemiei.Unda de soc incepe sa afecteze de asemenea activitatea in domeniul auto in Europa. Inamtricularile de masini noi au scazut cu 11% in februarie in Germania, prima piata europeana, iar comenzile cu 19%, potrivit unor date de la producatorii de automobile.