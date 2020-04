Aproape 350 de cazuri noi de coronavirus in Romania: La ATI a scazut brusc numarul de pacienti

Romanii din diaspora

La ATI, in acest moment, sunt internati 162 de pacienti. Asta dupa ce ieri Grupul de Comunicare Strategica anunta ca la sectia de terapie intensiva se afla 274 de persoane.Dintre persoanele confirmate pozitiv, 528 au fost declarate vindecate si externate, potrivit GCS.Pe teritoriul Romaniei, in carantina institutionalizata sunt 25.556 de persoane, in timp ce alte 89.976 de persoane sunt in izolare la domiciliu si se afla sub monitorizare medicala.Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 47.207 de teste.De asemenea, in ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 631 de apeluri la numarul unic de urgenta 112 si 2.505 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisa special pentru informarea cetatenilor cu privire la pandemia de coronavirus.Pana acum, 209 persoane infectate cu noul coronavirus au murit pe teritoriul tarii noastre.Referitor la romanii care traiesc peste hotare, GCS anunta ca, pana acum, 651 de concetateni au fost confirmati cu COVID-19, majoritatea fiind in Italia: 412 in Italia, 195 in Spania, 15 in Franta, 8 in Germania, 11 in Marea Britanie, 2 in Namibia, 2 in Indonezia si cate unul in Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Belgia, Suedia si SUA.Totodata, pana in acest moment, 37 de romani au murit in afara tarii din cauza noului coronavirus: 11 in Italia, 7 in Franta, 11 in Marea Britanie, 6 in Spania, unul in Germania si unul in Suedia.