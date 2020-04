Aproape 500 de detinuti de la Jilava sunt monitorizati dupa ce au intrat in contact cu un politist infectat cu COVID-19

Ziare.

Totodata, 497 de persoane private de libertate au intrat in contact cu politistul de penitenciare. "De asemenea, detinutii contacti vor fi monitorizati din punct de vedere medical, fiind asigurata, totodata, separatia acestora de restul detinutilor care nu au interactionat cu angajatul in cauza," precizeaza sursa citata.In eventualitatea in care, in urma testarii angajatilor contacti, se va mai confirma un alt caz pozitiv, persoanele private de libertate care nu au interactionat cu niciuna dintre persoanele confirmate/contacti ai persoanelor confirmate vor fi relocate intr-o alta unitate penitenciara, in scop preventiv, prin respectarea metodologiei de interventie.," sustin oficialii ANP.De asemenea, in ceea ce priveste personalul, acesta a fost informat cu privire la situatia existenta, misiunile operative desfasurandu-se conform planificarilor."Va asiguram, pe aceasta cale, ca Administratia Nationala a Penitenciarelor implementeaza masurile necesare pentru protejarea vietii, integritatii corporale si sanatatii persoanelor custodiate si personalului, actionand proactiv pentru eliminarea oricaror potentiale noi riscuri asociate acestui context epidemiologic extrem de dinamic," conchide ANP.