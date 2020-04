Orasul de unde s-au adunat din case 800 de cadavre. Morgile si serviciile funerare nu mai fac fata

LIVE

Aceste sute de cadavre au fost scoase din locuinte de forte speciale formate din politisti si militari si infiintate de Guvern in fata haosului provocat de pandemie in Guayaquil, mare port situat pe coasta Pacificului, informeaza AFP."Numarul (de trupuri neinsufletite) pe care le-am adunat din locuinte cu ajutorul fortelor speciale a depasit 700", a declarat Jorge Wated, in timpul unei conferinte de presa online din Guayaquil.Putin mai tarziu, Wated a notat pe contul sau de Twitter ca numarul de cadavre adunate de aceste forte din locuinte este de 771, la care se adauga cele 631 de trupuri care se afla in spitale, ale caror morgi sunt pline.Wated nu a specificat cauzele pentru care cele circa 1.400 de decese au survenit in timpul starii de urgenta sanitare decretata la Guayaquil din cauza pandemiei.Potrivit celui mai recent bilant national, Ecuadorul a inregistrat circa 7.500 de contaminari, dintre care 333 de decese, dupa ce prezenta virusului pe teritoriul sau a fost anuntata la 29 februarie.Provincia Guayas numara 72% dintre cazuri, iar in Guayaquil, capitala sa, se inregistreaza circa 4.000 de bolnavi de COVID-19.Fortele speciale formate din politisti si militari au inceput in urma cu trei saptamani sa scoata cadavre din locuinte, dupa prabusirea serviciilor mortuare in Guayaquil, care a dus la enorme intarzieri in ceea ce priveste inhumarile, in conditiile in care o interdictie de circulatie de 15 ore pe zi este in vigoare pe teritoriul intregii tari.Confruntati cu aceasta situatie, locuitorii au difuzat pe retelele sociale inregistrari video cu cadavre abandonate pe strazi si apeluri de salvare ale familiilor care doreau sa-si ingroape mortii.Guvernul ecuadorian si-a asumat sarcina inhumarilor, in fata imposibilitatii rudelor de a face acest lucru, din diverse motive, inclusiv financiare.Presedintele ecuadorian Lenin Moreno a anuntat, duminica, pe contul sau de Twitter, ca a decis sa-si reduca la jumatate salariul sau si pe cel al altor functionari de stat, in fata crizei economice provocate in Ecuador de pandemie si de prabusirea preturilor internationale la petrol.