Aproape jumatate din decesele provocate de COVID-19 in Europa s-au produs in aziluri de batrani

LIVE

Ziare.

com

Cercetatorii dintr-o echipa de la London School of Economics estimeaza ca procentul de decese inregistrate in azilurile de batrani din cinci tari europene si asociate noului coronavirus variaza de la 42% in Belgia la 57% in Spania.Cercetatori de la International Long Term Care Policy Network (LTCPN) au examinat, de asemenea, estimarile oficiale si buletinele informative raportate in Italia, Franta si Irlanda, informeaza DPA.Autorii studiului spun ca putine tari europene au inceput sa ii testeze sistematic pe varstnicii din aziluri si pe angajatii acestor institutii, fapt care face dificila estimarea ratelor reale de infectare si de deces."Tinand cont de absenta testarii consistente, se pare ca cea mai buna cale pentru a estima impactul mortalitatii cauzate de COVID-19 in aziluri va fi prin compararea ratei de mortalitate din perioada pandemiei cu rata de mortalitate din anii precedenti din aceeasi perioada a anului", au declarat autorii studiului.Cercetatorii au mai notat ca datele raportate "nu sunt comparabile" intre tari, din cauza unor lacune a informatiilor si a utilizarii unor sisteme de inregistrare diferite."Exista multe provocari cu care se confrunta eforturile depuse pentru a preveni si a limita raspandirea COVID-19 in azilurile de batrani, iar absenta informatiilor este una dintre dovezi", a scris pe Twitter Adelina Comas-Herrera, coautoare a acestui raport."Am gasit doar trei studii de monitorizare epidemiologica, toate trei datand de la inceputul lunii martie in Statele Unite. E timpul sa obtinem mai multe dovezi pentru a beneficia de un ghid mai bun de recomandari", a adaugat ea.