Aproape un miliard de oameni sunt izolati in case, peste tot in lume, in speranta opririi coronavirusului

Seriosi contra egoisti

Situatia din economie

Amenintarea pierderii locurilor de munca

Izolare fara precedent

In, California, statul New York, New Jersey, Illinois, Pennsylvania si Nevada au decretat oprirea tuturor activitatilor neesentiale, in pofida faptului ca o izolare totala a teritoriului national a fost respinsa de catre presedintele Donald Trump Cele trei mari orase din tara - New York, Los Angeles si Chicago - sunt astfel oprite si aproximativ 100 de milioane de oameni inchisi acasa."Suntem cu totii in carantina", a rezumat vineri Andrew Cuomo, guvernatorul statului New York, anuntand "masura cea mai radicala pe care o putem lua"., tara cea mai afectata in Europa - cu peste 4.032 de morti - si prima pe Batrandul Continent care a ordonat izolarea intregii populatii, isi consolideaza masurile in fata ravagiilor bolii.Toate parcurile si gradinile publice italiene sunt inchise publicului in acest weekend, inaintea altor masuri vizand sa-i oblige pe italieni sa stea cat mai mult acasa.Coronavirusul a ucis 627 de persoane in 24 de ore in tara, au anuntat vineri autoritatile - un varf de la inceputul crizei.Peste 900 de milioane de persoane din aproximativ 35 de tari sunt chemate sa ramana acasa, potrivit unei baze de date AFP. Majoritatea - aproximativ 600 de milioane de persoane in 23 de tari - sunt vizate de ordinul de izolare obligatorie - ca insauCelelalte sunt vizate de interdictii de circulatie pe timpul noptii - ca in-, carantine - ca in pricnipalele orase dinsi- sau de apeluri cu caracter neconstrangator de a nu iesi din locuinte - ca inDupa descoperirea a 25 de cazuri, in, legate de organizarea unei casatorii in sudul Sydney, autoritatile au luat masuri care afecteaza din plin o infloritoare industriea mariajului si care obliga cupluri de neconsolat la anularea nuntilor."Voi nu faceti decat sa anulati un eveniment la care oamenii au visat literalmente si la care s-au gandit neincetat de zile, de luni", subliniazaLara Beesley, o organizatoare de casatorii la Sydney. "Primim telefoane de la persoane plangand".Autoritatile au inchis de asemenea, sambata, celebra plaja Bondi Beach de la Sydney, intesata in pofida interzicerii adunarilor mari.Piete suprapopulate aici, strazi pustii dincolo - sa fie oare lumea impartita in doua, intre oamenii seriosi care se inchid de grija binelui comun si egoisti care se gandesc doar la propria placere?Nu, exista multi nehotarati, in general majoritari, raspunde Angela Sutan, un profesor de economie comportamentala de la Burgundy School of Business. Acestia din urma pot fi "cei mai periculosi" - "daca percep ca altii nu coopereaza, nici ei nu mai coopereaza".In apararea pertinentei masurilor de izolare,Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a subliniat ca Wuhan, epicentrul epidemiei coronavirusului in China, unde niciun caz nou de origine locala nu s-a mai inregistrat de joi, constituie o "speranta" pentru lume.Economia mondiala este afectata pe zi ce trece de suspendarea activitatilor.Angajarile la giganti in domeniul distributiei - cuWalmart si Amazon in frunte, in urma asaltului consumatorilor asupra supermarketurilor sau Internetului, nu compenseaza distrugerea locurilor de munca.In Europa, Uniunea Europeana (UE) a anuntat vineri o suspendare a reglementarilor in disciplina bugetara, o masura care sa le permita statelor membre sa depaseasca atat cat este necesar, pentru a contracara incetinirea economica.Pana la 25 de milioane de locuri de munca sunt amenintate, in absenta unui raspuns coordonat la scara internationala, a avertizat Organizatia Internationala a Muncii (OIM).In fata acestei situatii, o prudenta extrema domneste pe pietele financiare. In urma celei mai rele saptamani pe bursa de la criza din 2008, ele au incheiat vineri ezitant, Wall Street pe rosu, iar bursele europene in crestere.Unii experti se tem de faptul ca criza economica cauzata de pandemie ar putea fi mai rea decat cea a "subprime" din 2008, mai ales daca se prelungeste izolarea.Alte tari s-au adaugat, la sfarsitul saptamanii, listei celor care au ales aceasta masura drastica. Izolarea urmeaza sa fie generalizata in Tunisia duminica, iar in Columbia incepand de marti. Aici, aproape jumatate din populatie a inceput de vineri un mare test.Fara sa mearga pana aici,si-a consolidat drastic, vineri, riposta fata de pandemie, ordonand inchiderea puburilor, restaurantelor, cinematografelor si salilor de sport.si-a inasprit si ea masurile, interzicand orice adunare de peste cinci persoane, insa a respins orice izolare, apreciind ca este vorba despre un "show politic".Inchisi in locuinte de aproximativ zece zile, unii italieni incep sa dea semne de neastampar. Peste 53.000 dintre ei au fost mustrati din cauza unor iesiri nejustificate.La Banjul, in, autoritatile cautau vineri 14 persoane care au "evadat" din hotelul in care au fost plasate in carantina.Insa masurile de precautie sunt dificil de aplicat in locuri foarte vulnerabile, precum imensele cartiere asiatice de periferie sau in inchisori suprapopulate si depasite moral peste tot pe glob.Trei miliarde de persoane nu au nici macar armele cele mai de baza impotriva virusului - apa cutenta si sapun, au tras un semnal de alarma experti de la ONU, care se tem de pierderea unor "milioane" de vieti.La, teama de a fi coplesiti este atat de mare, potrivit primarului, incat groparii sau sapat deja 118 moriminte, gata sa fie folosite.