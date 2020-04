Aproximativ 3% din populatia Olandei a dezvoltat anticorpi impotriva noului coronavirus

Ziare.

Concluziile acestei analize au fost prezentate de catre directorul Institutului National olandez de Sanatate (RIVM), Jaap van Dissel intr-o dezbatere in Parlament, relateaza Reuters."Acest studiu arata ca aproximativ 3% dintre olandezi au dezvoltat anticorpi impotriva coronavirusului", a subliniat Jaap van Dissel."Pe baza acestui studiu putem calcula ca mai multe sute de mii de persoane, dintr-o populatie totala de 17 milioane, au dezvoltat aceste molecule ale sistemului imunitar in reactie fata de o infectie cu noul coronavirus", a explicat el.In prezent, potrivit bilantului oficial, 28.158 de contaminari au fost confirmate in mod oficial in Olanda, insa testarile se limiteaza la cazuri grave de COVID-19 si la personalul care ingrijeste bolnavi.