Aproximativ 80 de romani care lucreaza in localitatea germana Coesfeld, testati pozitiv cu noul coronavirus

MAE precizeaza ca, potrivit datelor preliminare obtinute de catre un reprezentant al oficiului consular din Bonn, care s-a deplasat in regiune,Ministerul roman precizeaza ca, acestea fiind plasate in izolare la o unitate hoteliera pusa la dispozitie de catre angajator.De asemenea, MAE subliniaza ca toti angajatii companiei isi desfasoara activitatea in baza unui contract de munca siPotrivit MAE, in prezent, nu exista date concrete cu privire la cetatenia persoanelor infectate, numarul total al angajatilor diagnosticati cu COVID-19 urmand a fi comunicat dupa centralizarea rezultatelor tuturor testelor efectuate.Totodata, MAE precizeaza ca, pana la acest moment, la nivelul Consulatului General al Romaniei la Bonndin partea cetatenilor romani care isi desfasoara activitatea la aceasta companie.Consulatul General al Romaniei la Bonn mentine legatura activ atat cu autoritatile locale, cat si cu reprezentantii companiei, fiind pregatit sa acorde asistenta consulara necesara, in limita competentelor legale si cu stricta respectare a masurilor adoptate de autoritatile locale in contextul pandemiei de COVID-19.MAE reitereaza ca misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei din strainatate trateaza cu prioritate orice solicitare de sprijin din partea cetatenilor romani si intreprind demersuri pentru solutionarea fiecarei situatii, in masura posibilului, in contextul limitarilor impuse de pandemia de COVID-19.De asemenea, ministerul roman recomanda cetatenilor romani care se afla in strainatate si care se confrunta cu situatii dificile, inclusiv cazuri in care drepturile acestora nu sunt respectate, sa contacteze misiunea diplomatica sau oficiul consular cel mai apropiat.si care au nevoie de asistenta consulara pot contacta: Ambasada Romaniei la Berlin la urmatoarele numere de telefon: + 49 30 21239555; +49 30 21239514; +49 30 21239516; +49 160 157 9938 (telefon de urgenta) sau unul dintre oficiile consulare ale Romaniei din Germania: Consulatul General al Romaniei la Bonn: +49 228 68 38 135; +49 228 68 38 211; +49 228 68 38 244; +49 228 68 38 254; +49 (0) 1735757585 (telefon de urgenta); Consulatul General al Romaniei la Munchen: 0049 (0) 1631927011; 0049 (0) 1602087789; Consulatul General al Romaniei la Stuttgart: (00 49) (0) 711 664 86 11; (00 49) (0) 711 664 86 12; (00 49) (0) 711 664 86 13; (00 49) (0) 711 664 86 14; (00 49) (0) 711 664 86 15, (0049) (0) 1716813450 (telefon de urgenta).MAE reitereaza recomandarea ferma adresata cetatenilor romani de a se informa temeinic anterior deplasarii in strainatate, iar, in cazul deplasarii in scopul desfasurarii de activitati profesionale, sa consulte inclusiv informatiile publicate pe paginile de internet ale misiunii diplomatice si/sau ale oficiilor consulare din statul de destinatie si sa acorde atentie sporita prevederilor contractelor de munca ce ar urma sa fie incheiate, in special in conditiile specifice impuse de actuala criza COVID-19.