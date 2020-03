Arafat: Angajatorii de stat, obligati sa-si decaleze programul de lucru. Pentru privati, este o recomandare

LIVE

Astfel, firmelor private li se recomanda decalarea programului de munca al angajatilor, iar in randul institutiilor publice acest lucru este obligatoriu.Orele de start propuse in sedinta Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta (CNSSU) de azi dimineata sunt: 08:00, 09:00 si 10:00."Avem si recomandarea decalarii de catre entitatile private, inclusiv operatorii economici cu peste 99 de angajati, a programului de lucru pentru personalul care se deplaseaza cu mijloacele de transport in comun, in perioada 12-31 martie, cu posibilitate de prelungire a perioadei.Programul de incepere sa fie stabilit in trei intervale orare: o parte din angajati sa inceapa la 8:00, o parte la 9:00, iar o parte la 10:00", a anuntat seful DSU.Raed Arafat a subliniat ca, cu posibilitate de prelungire a acestei perioade, in functie de evolutia epidemiei de coronavirus."Institutiile care nu pot face asta (decalarea programului - n.red.) vor identifica solutii alternative, mai ales pentru perioadele aglomerate din mijloacele de transport in comun.Pentru sectorul privat este o recomandare, pentru sectorul public este obligatorie masura, incepand de saptamana aceasta", a punctat secretarul de stat.O alta masura anuntata astazi dupa sedinta CNSSU este interzicerea evenimentelor cu peste 100 de participanti , organizate in spatii inchise.In Romania, pana acum, avem confirmate 31 de cazuri de infectare cu coronavirus.