Arafat anunta ca medicii vor fi detasati acolo unde este nevoie de ei si nu pot sa refuze

"Am emis patru ordine. Primul, extrem de important, stabileste anumite reguli pentru internarea pacientilor. Ni s-a semnalat ca s-a intarziat cu internarea sau transferul din cauza lipsei testarii. Am decis sa emitem un ordin care stabileste clar ca orice pacient poate fi suspicionat, chiar daca nu exista testarea, personalul medical sa se protejeze.Pacientul in stare critica se va interna la spitalul la care s-a prezentat sau la unul stabilit de DSP.. Atragem atentia managerilor si medicilor ca pacientii nu pot fi refuzati la tratament, pe motiv ca nu exista confirmare sau infirmare ca sunt pozitivi sau negativ cu covid.Al doilea ordin stabileste modul de detasare a personalului medical si auxiliar pe starea de urgenta. Incepand cu data prezentului ordin,- farmacisti, kinetoterapeuti -. Personalul nu poate refuza detasarea.Detasarea sau delegarea in interiorul judetului se face prin ordin de prefect, la propunerea DSP. In alt judet, prin dispozitia secretarului de stat desemnat de Ministerul Sanatatii. MS si CNAS vor stabili modul de plata si decontare.Al treilea ordin este de fapt punerea in aplicare a prevederilor decretului prezidential privind starea de urgenta. Aici a fost clarificat modul in care inspectoratele vor coordona serviciile de ambulanta. Inspectorul general din cadrul Inspectoratului de Urgenta poate emiteUltimul ordin e corelat cu ce multa lume a vazut ieri, unde i s-a prezentat presedintelui Romaniei spitalul de campanie desfasurat de fortele armate la Ana Aslan. Acelasi model urmreaza sa fie repetat la Constanta, langa Spitalul CFR, care intra sub coordonarea Ministerului Apararii", a declarat Arafat.Secrestarul de stat a multumit personalului medical - medici, asistenti, personal auxiliar, ambulantierilor, pompierilor - care lucreaza zi si noapte pe teren pentru ingrijirea pacientilor."Le urez succes si multa sanatate si vom fi alaturi de ei si le vom asigura tot sprijinul necesar", a mai spus Arafat.