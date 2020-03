Arafat avertizeaza: Refuzul de a interna un pacient este caz penal

Ziare.

"Pacientul in stare critica se va interna la spitalul la care s-a prezentat sau la unul stabilit de DSP. Refuzul de internare a unui pacient care are nevoie cade sub incidenta penala. Atragem atentia managerilor si medicilor ca pacientii nu pot fi refuzati la tratament, pe motiv ca nu exista confirmare sau infirmare ca sunt pozitivi sau negativ cu covid", a declarat Raed Arafat.Medicii isi vor lua masuri de protectie, chiar daca pacientul nu a fost testat, si il vor interna."Ni s-a semnalat ca s-a intarziat cu internarea sau transferul din cauza lipsei testarii. Am decis sa emitem un ordin care stabileste clar ca orice pacient poate fi suspicionat, chiar daca nu exista testarea, personalul medical sa se protejeze", a mai spus Arafat.Acesta a mai precizat ca medicii vor fi detasati acolo unde este nevoie de ei si nu pot sa refuze