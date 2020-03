Arafat cauta epidemiologi si anunta ca timpul de asteptare in statiile de metrou nu ar trebui sa depaseasca 2 minute

Ziare.

"Din cauza ca lipseste un numar adecvat de epidemiologi, este posibil ca din spitalele care apartin Primariei sa se detaseze un numar de epidemiologi care sa sprijine Directia de Sanatate Publica sa poata sa-si indeplineasca atributiile. Aici vine un sprijin direct din spitalele respective pentru ca multe din spitale au epidemiologi proprii si pot fi detasati din ei, temporar, sa sprijine Directia de Sanatate Publica" a afirmat Raed Arafat duminica dupa amiaza, la Antena 3.Un alt subiect discutat a fost legat de numarul locurilor pentru carantina amenajat in Capitala si judetul Ilfov."Am primit asigurarea ca exista suplimentare la locurile de carantina si ca s-au gasit alte doua puncte unde putem sa facem carantina, deci aici nu avem o problema", a adaugat seful DSU.Raed Arafat a mai afirmat ca, in ceea ce priveste transportul public in Capitala, unde au fost confirmate doua cazuri de infectare cu COVID-19, autoritatile nu au luat inca masuri, intrucat in momentul in care se iau masuri au in vedere si impactul, nu doar decizii care tin strict de situatia medicala.Arafat a spus ca a discutat cu ministrul Transporturilor, Lucian Bode, si ca acesta i-a dat asigurari ca la minister se "lucreaza pe masuri" privind transportul public la metroul bucurestean, masuri care prevad ca in statiile aglomerate timpul de asteptare sa nu depaseasca doua minute, dar si masuri privind fluxurile de intrare si iesire din statiile de metrou.Duminica, in Romania, a fost confirmat al 15-lea caz de infectare cu coronavirus, o femeie din Mures, de 70 de ani.Informatia vine la mai putin de doua ore dupa ce a fost anuntat cel de-al 14-lea caz de coronavirus confirmat in Romania, o femeie din Bucuresti , de 42 de ani, apropiata de barbatul de 49 de ani diagnosticat sambata.Reamintim ca sambata au fost confirmate patru noi cazuri de infectare cu coronavirus in Romania - un barbat din judetul Galati, de 72 de ani , care venise din Italia in urma cu o saptamana; un barbat de 49 de ani intors din Roma la sfarsitul lui februarie, primul caz din Bucuresti In acelasi timp, insa, un tanar de 16 ani, elev de liceu din judetul Timis, s-a vindecat si a fost externat Asadar, acum in Romania avem 5 cazuri de pacienti vindecati de COVID-19 si inca 10 cazuri in care testele au iesit pozitive.Si celelalte patru persoane declarate vindecate au fost externate. Este vorba de tanara de 16 ani din Timis, o femeie de 38 de ani si un barbat de 47 de ani din Timisoara si de tanarul din Gorj, care a fost primul caz de coronavirus din Romania.In ce priveste masurile dispuse de autoritati, incepand de duminica, au fost interzise activitatile care presupun un numar de participanti mai mare de 1.000. Totodata, au fost adoptate criteriile care pot determina inchiderea scolilor unde apare un caz de imbolnavire de COVID-19.