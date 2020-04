Arafat: Crestere de numar de cazuri, fara discutie va fi. Decese, din pacate vor fi

LIVE

"Crestere de numar de cazuri, fara discutie va fi. Decese, din pacate vor fi. Sa va dau cifre, nu voi face niciodata, chiar daca circula estimari. Estimarile raman estimari. Este posibil ca, daca intarziem unele masuri, cifra sa creasca mai repede. Pana acum am crescut destul de lin. Acum sa vedem ce va fi. Masuri s-au luat, avem semnale ca nu toata lumea respecta masurile, asta e cel mai grav", a spus Raed Arafat, vineri seara, la Antena 3.Arafat a precizat ca autoritatile si medicii "vor face tot posibilul sa previna orice deces".Secretarul de stat a subliniat ca cea mai mare problema este lipsa ventilatoarelor, cautandu-se in permanenta solutii, mai ales dupa ce unele achizitii antamate nu au putut fi duse la bun sfarsit din varii motive.Arafat a afirmat ca au fost gasite in tara, la diferite spitale, 190 de ventilatoare cu defectiuni, care vor fi reparate si o parte dintre ele vor putea fi folosite. De asemenea, s-au identificat 130 de ventilatoare la masinile mai vechi de ambulanta, urmand a fi reparate si parte dintre acestea."Toate eforturile se depun sa dam medicilor ce le trebuie. Ieri au venit masti, urmeaza 100.000 combinezoane din Coreea de sud. (...) Mai e un aspect, nu toti au nevoie de cea mai inalta protectie. Cei care au nevoie de echipamentele cele mai performante sunt cei care sunt in directa relatie, ambulanta, UPU, infectioase. Asta este nivelul zero, dar cand auzi ca persoana care curata pe jos, care duce tava, vor echipament si masca. Nu o zice Arafat, o zic alti specialisti internationali. Cel care genereaza aerosoli, intr-adevar poate sa duca la infectare", a mai declarat Arafat.Potrivit acestuia continua sa vina echipamente."Nu ne vom opri, sunt convins ca vom avea sprijinul Guvernului, chiar daca efectul se va diminua. Nu stim ce urmeaza, nu stim ca nu va reveni virusul", a mai spus Arafat.