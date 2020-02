Arafat: Nu ai cum sa inchizi tara! Daca o persoana vine dintr-o zona cu coronavirus sau are simptome, trebuie sa spuna la granita

Ziare.

El a dat exemplul mai multor persoane care au venit in Romania dintr-o zona aflata in carantina din cauza coronavirusului si nu au anuntat acest lucru, acestea fiind identificate ulterior si duse in carantina."Cel mai important este responsabilitatea cetateanului respectiv. Adica daca persoana respectiva stie ca vine dintr-o anumita zona foarte afectata sau daca persoana respectiva stie ca are simptome si are probleme trebuie anunte acest lucru la granita, trebuie sa-l spuna. Astazi am avut o situatie, in afara de situatia cu doamna (din Buzau - n.red).Au venit un numar de cetateni direct intr-un anumit judet fara sa spuna la nimeni. S-a aflat, foarte rapid s-au luat masurile, a fost acolo Directia de Sanatate Publica, a fost acolo Politia, s-a stabilit care sunt persoanele respective si din ce stiu au fost conduse la carantina, pentru ca vin dintr-o zona care este carantinata in Italia", a declarat Raed Arafat, duminica, la Antena3.El a mai spus ca o tara nu poate fi inchisa, dar sunt luate toate masurile pentru limitarea si prevenirea raspandirii bolii."La acest moment, nu poti inchide o tara ermetic. O tara nu poate fi inchisa ermetic, nu ai cum sa inchizi tara si sa spui, pentru ca aceste masuri nu sunt luate de nicio tara in Europa.Ce putem face este luarea tuturor masurilor pentru limitarea si pentru prevenirea raspandirii prin identificarea persoanelor care reprezinta un risc mai mare si introducerea lor intr-o izolare sau carantina pana la momentul in care suntem convinsi ca nu sunt un risc", a mai afirmat Raed Arafat.