Arafat: Daca populatia nu aplica masurile, riscul este sa apara focare pe care nu mai putem sa le controlam

Arafat spune ca aceasta pandemie trebuie sa fie "o lectie serioasa" pentru toata lumea, majoritatea tarilor fiind nepregatite. "Aceasta criza va trece, dar sper ca lectia va fi ca trebuie sa fim mai pregatiti", a spus Arafat."Actorul principal care este partenerul nostru este populatia si, daca populatia nu aplica masurile, riscul e sa apara focare pe care nu mai putem sa le controlam si sa ajungem la masuri de carantinare mai dure pentru ca nu s-au respectat unele masuri.Masurile de acum sunt foarte ok, am fost printre tarile care am luat masuri din timp si de aceea se prelungeste perioada cu numere mai mici de cazuri", a declarat Ared arafat, vineri seara, la Antena 3.Potrivit acestuia, pandemia trebuie sa fie "o lectie serioasa pentru noi toti"."Majoritatea tarilor sunt nepregatite. Acum cautam ventilatoare, injectomate, echipamente de protectie. Astfel de discutii au avut loc in grupul de lucru la NATO. (...)Anul trecut am avut un exercitiu facut la Bruxelles pe scenariul unei pandemii. In acest exercitiu, concluzia a fost ca nu suntem pregatiti, ca nu avem stocuri. Cu toate acestea, am gasit rezistenta, oameni care nu intelegeau de ce sa cheltuim bani, milioane, pe stocuri, sa cumparam echipamente si sa le tinem stocate.Au inceput colegi care au spus ca pentru pandemie ne trebuie numai vaccinul de ebola. Au spus ca nu e cazul inca. Uitati-va ca acum fugim dupa echipamente", a mai spus Arafat.Secretarul de stat afirma ca "aceasta criza va trece, dar sper ca lectia va fi ca trebuie sa fim mai pregatiti".