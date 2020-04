Arafat, despre sezonieri: Solicitarea a venit pe cale diplomatica. Nimeni nu a crezut ca vor fi 2.000 pe zi

Ziare.

"Acest lucru trebuia sa se faca sub o organizare foarte riguroasa. Nimeni nu se astepta la asta. Nu zice nimeni ca au plecat brusc, asta se discuta la nivel diplomatic, solicitarea de a da drumul la lucratori a venit pe cale diplomatica. Nimeni nu a crezut ca vor chema 2.000 de lucratori intr-o singura zi", a spus Arafat.Acesta a spus ca oamenii nu fost testati pentru COVID-19 in Romania."Nu. Daca erau in carantina poate ca au fost testati. Dar testul nu inseamna pe durata lunga ca persoana nu devine pozitiva. Vom ajunge sa invatam sa convietuim cu acest virus. Nu vei putea sa fii total izolat. Nu e momentul sa relaxam masurile", a mai spus Raed Arafat.Secretarul de stat a precizat ca la intoarcerea in tara, muncitorii vor intra in carantina."Eu cred ca va dura treaba asta si daca vor veni in Romania vor fi bagati in carantina. Din ce stim, cel putin, nu vor reveni in 2-3 zile. La intoarcere vor fi aplicate regulile de carantina, dar din ce stim nu vor reveni in 2-3 zile. S-a permis deocamdata plecarea, nu si intoarcerea", a mai spus Raed Arafat.Aproape 2.000 de persoane din judete din Transilvania si Moldova au fost inghesuite, joi, in parcarea din fata Aeroportului International " Avram Iancu " Cluj pentru a pleca cu curse charter spre Germania, la munca in agricultura. Prefectul de Cluj a anuntat ca firma de recutare care a adus muncitorii la aeroport va fi anchetata.In acest caz, Politia a anuntat ca a deschis un dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor.