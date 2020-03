Arafat: La acest moment nu se pune in discutie izolarea sau inchiderea unui oras

Ziare.

com

Raed Arafat a fost intrebat miercuri, intr-o conferinta de presa, cand se poate vorbi de inchiderea unui oras, in conditiile in care autoritatile din Timisoara vorbesc despre instituirea carantinei."Am transmis prin hotararea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta ca masurile trebuie sa fie in concordanta cu deciziile luate la nivelul Comitetului National. In mod normal, masuri de acest gen nu se iau local, izolat de Comitetul National, toate se discuta si se iau deciziile la nivelul Comitetutului National daca este nevoie si ce masuri vor fi luate pentru ca chiar daca vom face acest lucru, nu poti sa iei decizia local, ai nevoie de un sprijin national clar pentru orice masura de acest gen, plus ca sunt mai multe aspecte legale care trebuie analizate cand iei astfel de decizii", a afirmat Arafat."La acest moment nu se pune in discutie cel putin la noi izolarea sau inchiderea unui oras. Mai ales ca la Timisoara in toate cazurile se cunoaste cine de la cine si nu avem niciun caz care a aparut de undeva de unde nu stim originea bolii, nu exista faza asta de transmitere sustinuta, cum zicem, in comunitate si lipsa acestei transmiteri in acest moment normal ca nu ne recomanda ca sa venim si sa incepem cu masuri extrem de drastice", a mai afirmat seful DSU.Intrebat cate persoane trebuie sa fie infectate la Timisoara pentru a fi impusa carantina, Raed Arafat a raspuns: "Nu este dupa cifra, este dupa mai multe aspecte aici. Si se face o analiza de la caz la caz. Daca vedem ca in Timisoara incepe raspandirea in mai multe zone si nu mai stim de la cine s-a luat boala atunci incepe discutia de a intra intr-o forma de izolare, dar la acest moment inca nu suntem acolo si, inca o data, nu e dupa numarul de cazuri. Daca toate cazurile vin de la o singura casa si au fost autoizolati in ultima perioada, asta nu va impune normal sa vii sa inchizi un oras intreg".Raspunzand unei alte intrebari, Arafat a spus ca, in momentul in care autoritatile din Timisoara anunta ca nu mai au capacitatea de a prelua persoane infectate cu coronavirus, acestea vor fi directionate spre un alt centru regional.