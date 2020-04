Arafat: O perioada va trebui sa convietuim cu virusul. Relaxarea prea devreme prezinta un risc sa ne intoarcem la o situatie mai grava

Ziare.

"Nu se va intoarce totul exact cum a fost inainte. Sunt masuri care vor afecta economia, pentru a fi redeschise anumite domenii, dar nu se face totul peste noapte. Sunt lucruri care se analizeaza, vor fi implementate gradual aceste masuri, masurile de distantare, igiena si protectia cailor respiratorii, sa protejezi pe altii, mai ales, purtand o masca, astea vor fi, probabil, parte din viata noastra.Masca, incet-incet, va deveni un accesoriu necesar in unele zone, spatii publice, spatii inchise, nu neaparat cand te duci pe strada si esti singur", a afirmat Raed Arafat, sambata, intr-o interventie telefonica la Realitatea Plus.El a precizat ca "relaxarea prea devreme" si nerespectarea de catre unele persoane a masurilor de prevenire a raspandirii virusului prezinta "un risc sa ne intoarcem la o situatie mai grava".si de aici, totul depinde de populatie. (...) La momentul in care incep masurile de relaxare responsabilitatea este mai mare de partea populatiei. Repet, este munca de echipa, nu poate sa vina rolul numai din partea autoritatilor, este si rolul populatiei care trebuie sa respecte niste reguli", a mai spus seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta.El a afirmat ca nu stie daca se va pastra recomandarea privind purtarea manusilor, iar referitor la perioada pentru care se vor lua astfel de masuri el a mentionat ca "totul depinde de evolutia infectilor si mai ales de modul in care se va prezenta un al doilea val".El a spus ca nu se stie cat va fi mentinuta recomandarea privind evitarea adunarilor mai mari de trei persoane, iar specialistii sunt cei care vor lua decizii cu privire la adunarile publice, in functie de evolutia raspandirii virusului.Intrebat daca este oportun ca oamenii sa mearga in restaurante, in localuri publice, in situatia in care acestea vor fi redeschise, sau in concedii Arafat a spus: "Colegii de la INSP lucreaza pe aceste aspecte si analizeaza riscuri, acum orice as spune ar fi o pura speculatie. Sa asteptam inca un pic pana avem rezultatele analizelor si sa vedem care sunt recomandarile".