Arafat: Speram ca din 15 mai sa relaxam restrictiile. Daca situatia se inrautateste, va dati seama ca nu se poate

Intrebat la Digi24 ce mesaj are pentru romani, Arafat a raspuns: "S-a vazut ca majoritatea a stat acasa si in familie, dar au mai fost si situatii in care au fost incalcate recomandarile. Inca nu am ajuns la faza in care sa fim relaxati si sa spunem ca totul a trecut. Pot sa mai apara focare. Mai avem de asteptat. Noi speram ca 15 mai sa ramana data in care luam decizia de a incepe relaxarile, dar daca situatia se inrautateste, va dati seama ca acest lucru nu se poate face".Daca nu sunt respectate regulile de igiena si de distantare sociala, poate urma o crestere a cazurilor, regionala sau nationala, a afirmat Arafat.Potrivit acestuia, romanii inca nu se pot relaxa.De asemenea, acesta a reiterat ideea ca oamenii trebuie sa poarte masti, pentru ca nu se stie cine e infectat si cine nu.Intrebat, de asemenea, de ce nu se fac mai multe teste, Arafat a raspuns ca numarul testelor a crescut semnificativ, iar aceste demers la Ministerul Satatatii este "in curs de realizare".In ce priveste o eventuala noua ordonanta de urgenta, Arafat a spus ca e posibil sa apara, in cazul in care vor fi focare in dezvoltare.