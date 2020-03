Arafat vine cu precizari pentru medici: Bolnavul trebuie sa fie tratat. Nu pot sa astepte testul pentru COVID

Ziare.

"O sa ma refer la ordinul prin care am stabilit ca pacientii nu pot sa ramana in UPU si ca trebuie sa fie internati chiar daca nu au testarea pentru COVID infirmata sau confimata. Am facut unele reactii si vreau sa clarific ordinul. (...)Articolul 2, alin. 2 spune: 'Pacientii prevazuti la alin. 1, pentru care este necesara spitalizarea, sunt internati in sectiile spitalului unde s-au prezentat - asta e prima varianta - in sectiile celorlalte spitale de specialitate conform prevederilor Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 1091 pe 2006 (...) - a doua varianta - sau in spitale nominalizate de Directiile de Sanatate Publica - a treia varianta - care pot sa fie si spitalele de suport pentru COVID care sunt anuntate de Ministerul Sanatatii.Deci, nimeni nu a zis ca bolnavul se interneaza obligatoriu in spitalul respectiv, dar o solutie pentru bolnav trebuie sa fie gasita, iar bolnavul, daca este in stare critica, trebuie sa fie tratat. Si aici vorbim de exemplu de cazuri de trauma care sunt suspicionate sa aiba si COVID. Nu pot sa astepte trauma sa fie tratata pana se termina testul pentru COVID", a declarat Arafat intr-o conferinta de presa la MAI.El a adaugat ca nu este vorba despre o internare fortata a bolnavilor de coronavirus."Deci nu este vorba despre o internare fortata a bolnavului COVID pozitiv in orice spital. Este o fortare pentru a se lua decizii potrivit starii pacientului pentru a-i salva viata. Aici vorbim de urgente", a precizat seful DSU.