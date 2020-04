Arges: 23 de persoane, confirmate cu COVID-19, dupa ce un chirurg a mers la spital, desi avea simptome

Ziare.

Alte 80 de teste sunt in lucru, a spus, pentru Mediafax, prefectul de Arges, Emanuel Soare.Prefectul judetului Arges a anuntat ca vor fi testate toate cadrele medicale, dar si toti pacientii din cadrul celui mai mare spital din Arges.Cel mai grav este faptul ca au aparut infectari si pe alte sectii. Patru asistente si doua infirmiere care lucreaza in 3 sectii SJU. Cea mai grava situatie este la Terapie Intensiva, acolo unde o asistenta a fost infectata. Mai sunt asteptate si alte rezultate.Si la Spitalul de la Calinesti, acolo unde lucreaza sotia docotrului au fost testati peste 80 de oameni. Prefectul de Arges a anuntat ca vor fi testate toate cadrele medicale dar si toti pacientii din cadrul Spitalului Judetean de Ugenta. 1.600 sunt doar cadre medicale.Potrivit datelor DSP Arges, sursa acestor imbolnaviri este chiar medicul diagnosticat pozitiv in urma cu cateva zile, medic ce a refuzat testarea timp de o saptamana, a continuat sa vina la spital si nu ar fi purtat nici masca de protectie desi avea simptome.