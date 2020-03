Armata a iesit pe strazi in Bucuresti (Foto&Video)

LIVE

Ziare.

com

Inca de la orele amiezii, de cand au intrat in vigoare masurile mult mai restrictive in lupta contra noului coronavirus, primele vamtac-uri au aparut in Piata Unirii. Ministerul Apararii Nationale a postat si pe pagina de Facebook un clip in care un Humvee pleaca pe strazile din Bucuresti."Suntem mereu acolo unde este nevoie de noi! Militari din mai multe structuri ale Fortelor Terestre Romane au plecat in misiune. Toate masurile sunt luate in vederea limitarii raspandirii virusului. Impreuna suntem mai puternici!Incepand cu ora 12.00 au intrat in vigoare restrictiile de circulatie pe durata starii de urgenta. Iesiti doar daca aveti urgente si nu uitati sa aveti la voi documentul de identitate si adeverinta sau declaratia pe proprie raspundere. #RomaniaFiiPuternica", este mesajul care insoteste clipul.Nu a durat mult pana cand au inceput sa apara vocile care au criticat masura si au transmis ca soldatii ii intimideaza pe oameni, insa autoritatile sustin ca nu exista motive de panica, militarii fiind prezenti pe strazi doar pentru a-i ajuta pe politisti.Astazi este prima zi de izolare totala in Romania, Ordonanta Militara nr.3 privind masurile de prevenire a raspandirii COVID-19 fiind publicata, in noaptea de marti spre miercuri, in Monitorul Oficial. Aceasta instituie un nou regim de deplasare pentru toti cetatenii Romaniei. Astfel, mai avem voie sa iesim din casa doar in anumite conditii si avand anumite documente justificative (adeverinta sau declaratie) la noi.A.G.