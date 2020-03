Armata a inceput amenajarea spitalului ROL II, in Bucuresti. Acolo ar putea fi tratati bolnavi de coronavirus

LIVE

Inca de marti seara, intr-o conferinta de presa, secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne (MAI) Raed Arafat a anuntat ca se va monta spitalul militar ROL II Dupa numai cateva ore, adica in prima parte a zilei de miercuri, militarii s-au deplasat la fata locului si au inceput sa lucreze. Au mai ridicat spitalul ROL II o singura data, in 2015, cand Romania se pregatea pentru a prelua eventuale cazuri de Ebola."Primele operatiuni care se vor executa la fata locului vizeaza pregatirea terenului pentru montarea containerelor si echipamentelor.Ulterior, vor fi desfasurate activitatile de instalare a tuturor elementelor componente ale structurii medicale si racordarea la utilitati. Formatiunea medicala ROL 2 va avea in compunere corturi medicale si containere - care cuprind, printre altele, unitati de triaj, laborator, radiologie, sterilizare, zona de decontaminare - structura urmand sa devina operationala, din punct de vedere administrativ, in circa 5 zile de la inceperea lucrarilor de instalare, iar din punct de vedere medical, dupa parcurgerea etapelor de autorizare si acreditare.Formatiunea medicala va functiona ca o entitate medicala adaptata patologiei infectioase pentru tratarea cazurilor usoare si medii de infectare cu COVID-19", a transmis Ministerul Aparatii Nationale (MApn), printr-o postare pe retele de socializare.