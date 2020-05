Armata aduce din Turcia 21 de tone de materiale de protectie

Ziare.

com

Potrivit unui comunicat de presa transmis de Ministerul Apararii Nationale, o aeronava C-130 Hercules apartinand Fortelor Aeriene Romane efectueaza, vineri, un zbor pe ruta Bucuresti-Istanbul si retur pentru a aduce in tara aproximativ 21 de tone de materiale de protectie."Materialele, constand in 145.000 de masti de protectie tip FFP2 si aproximativ 150.000 tip FFP3, au fost achizitionate de statul roman, prin Oficiul National de Achizitii Centralizate si Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, in cadrul eforturilor de combatere a efectelor pandemiei de COVID-19", arata sursa citata.Distribuirea echipamentelor de protectie va fi realizata cu mijloace de transport aflate in dotarea IGSU, iar cu sprijinul inspectoratelor judetene pentru situatii de urgenta echipamentele vor fi alocate, in functie de nevoi, personalului medical din tara si echipajelor operative care actioneaza in teren.