Armata instaleaza un spital de campanie la Constanta si preia conducerea Spitalului CFR din oras

"Ultimul ordin este corelat cu ce multa lume a vazut ieri, unde s-a prezentat presedintelui Romaniei Spitalul de campanie desfasurat de fortele armate, spitalul ROL 2, desfasurat de fortele armate la 'Ana Aslan'.Acelasi model urmeaza sa fie realizat la Constanta. Deja Ministerul Apararii a instalat o parte dintr-un spital de campanie, asemanator cu ce ati vazut la Bucuresti, dar la care se va atasa un spital, cum s-a intamplat la Bucuresti cu 'Ana Aslan'.La Constanta va fi Spitalul CFR care, prin acest ordin, a intrat sub coordonarea directiei medicale a Ministerului Apararii, tot cu personal, bineinteles, urmand ca sa colaboreze cu Ministerul Apararii in operarea spitalului militar care va fi desfasurat si operationalizat in cel mai scurt timp si, bineinteles, si asigurarea si spatiilor pentru terapie intensiva in cladirea spitalului CFR, care a intrat astazi in coordonarea Ministerului Apararii", a detaliat Raed Arafat, in declaratia de presa sustinuta la sediul MAI.El a mai spus ca un alt ordin se refera la coordonarea serviciilor de ambulanta de catre inspectoratele pentru situatii de urgenta."Este de fapt punerea in aplicare a prevederilor Decretului prezidential de instituire a starii de urgenta privind coordonarea operationala a serviciilor de ambulanta de catre inspectoratele pentru situatii de urgenta pe perioada starii de urgenta.Aici, in ordin, a fost clarificat modul in care inspectoratele vor fi coordonatoare a activitatii operationale a serviciilor de ambulanta, faptul ca inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta poate emite ordine obligatorii si pentru serviciile de ambulanta", a mai mentionat Raed Arafat.