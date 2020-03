Asia se confrunta deja cu al doilea val al pandemiei de coronavirus. De ce revine boala

LIVE

Iata despre ce este vorba: Miercuri, pentru prima oara de la izbucnirea crizei, a trecut o zi intreaga fara ca in China sa se raporteze vreo noua imbolnavire comunitara de coronavirus.Intreaga lume a primit vestea cu speranta. Intrebare e: a depasit in sfarsit China - tara in care a izbucnit pandemia - momentul critic al acestei crize?Ei bine, e greu de spus. Dar lucrurile nu par sa stea deloc asa, din pacate, transmite BBC. Ceea ce a reusit China este sa impiedice intr-o oarecare masura transmiterea bolii intre membrii comunitatilor sale care nu intrasera de curand in contact cu persoane repatriate.In schimb, cei care se intorc acum in China, incurajati de progresele facute impotriva pandemiei, aduc din nou boala cu ei. Asa se face ca, miercuri, in China s-au raportat totusi 34 de imbolnaviri. Niciuna nu a fos comunitara, ci toate au fost cauzate de cei care au revenit in tara.Cam la fel s-a intamplat miercuri si in Coreea de Sud: din 47 de cazuri noi confirmate, 33 erau "de import".Cifrele indica faptul ca tarile asiatice se confrunta deja cu al doilea val de coronavirus. Cate asemenea valuri vor mai fi, nu stim.Iar situatia s-ar putea agrava destul de repede, in mai multe zone din Asia. Spre exemplu, autoritatile din Hong Kong (China)- care au luat masuri draconice in timp de pandemie, obligand milioane de oameni sa lucreze de acasa - se tem de doua lucruri, potrivit CNN. Pe de o parte, autoritaile vad ca si acolo cei care revin in provincie au inceput sa readuca boala. Pe de alta parte, autoritatile sunt constiente ca izolarea populatiei nu poate dura la nesfarsit. Iar odata ridicate restrictiile de miscare, cine poate garanta ca boala nu va reizbucni? Momentan, nimeni nu poata garanta nimic, iar oamenii de stiinta si autoritatile incerca sa se adapteze situatiei si sa gaseasca solutiile optime.